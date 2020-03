Coronavirus : Le Mans ferme tous ses établissements publics

Suite aux annonces du Premier ministre Edouard Philippe et au passage au stade 3 de l'épidémie de coronavirus, la Ville du Mans ferme tous ses établissements publics, ce samedi 14 mars 2020.

La médiathèque Louis-Argaon était déjà sur une rotation toutes les heures pour éviter d'avoir plus de 100 personnes à l'intérieur, depuis midi, ce samedi 14 mars.

Edouard Philippe a annoncé la fermeture de tous les établissements recevant du public et de tous les commerces "non essentiels", samedi 14 mars. La France compte 4.500 cas confirmés, dont 91 mortels. Le pays est désormais au stade 3 de l'épidémie. Dans la foulée, Stéphane Le Foll, le maire du Mans, a décidé de fermer tous les établissements publics de la ville. Les piscines, les médiathèques et toutes les structures municipales sont fermées jusqu'à nouvel ordre.