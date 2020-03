Coronavirus : filtrage des entrées au marché de Mont-de-Marsan

Pour l'heure, le marché de Mont-de-Marsan ce samedi est toujours maintenu place Saint-Roch. Alors que plusieurs communes ont décidé d'annuler le leur, comme à Parentis-en-Born, le maire, Charles Dayot, a pris la décision de le maintenir. L'élu précise qu'il est en contact permanent avec les services de la Préfecture et l'Agence Régionale de Santé : "Pas question de prendre une décision sans leur avis, leurs préconisations et leur accord."

La configuration du lieux semi-ouvert qu'est la Halle Saint-Roch permet la mise en place d'une série de mesures. Ainsi, aux deux entrées, côté Croix Blanche et côté place, seront installées des barrières. Des policiers municipaux contrôleront les entrées et les sorties.

Filtrage des accès

Cette ouverture se fait au même titre qu'une boulangerie, qu'une boucherie ou qu'une grande surface, avec des mesures drastiques pour y accéder explique Charles Dayot : "Un peu comme dans un avion, compter les personnes qui rentrent et faire en sorte qu'il n'y ait pas un nombre trop important de personnes. On n'a pas encore cadré, mais _entre 50 et 100 personnes sur les deux espaces_. Quand cinq personnes sortent, cinq autres rentrent. Il va falloir être un peu patient et peut-être étaler son heure d'arrivée. Ne pas venir forcément entre 10h30 et 12h, l'heure de pointe. Je rappelle que le marché est ouvert dès 7h du matin."

Respect des consignes

Une ouverture oui, mais avec moins de commerçants et des conditions d'accès réglementées. Le maire appelle également les Montois à faire preuve de civisme : "Il faut que les gens soient responsables, aient un sens civique aigu et un respect des règles barrière : se tenir à plus d'un mètre, ne pas toucher un produit ou une marchandise sans l'acheter. Ne pas venir à plus d'une personne et faire les courses de son voisin, notamment si c'est une personne âgée." Dans le marché, police municipale et régisseur veilleront aux respects de ces "bonnes pratiques". "Dans d'autres régions ce n'était pas respecté, je veux que ce soit respecté ici, je serai très vigilant" conclut Charles Dayot.

Le maire s'attend à ce que la fréquentation soit en baisse, il y aura moins de commerçants également : "Je dirais que ce n'est pas plus mal, car ça permettra de respecter ces fameuses distances."