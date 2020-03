Coronavirus : le marché de Sotteville-lès-Rouen suspendu pour faire respecter le confinement

La décision est tombée ce vendredi 20 mars : en Seine-Maritime, le marché de Sotteville-lès-Rouen est suspendu jusqu'à nouvel ordre. Dans l'Eure, ce sont les marchés non alimentaires qui ne peuvent plus se tenir.

La ville de Sotteville-lès-Rouen l'a fait savoir ce vendredi après-midi : les marchés de la place de l'Hôtel de ville des jeudis et des dimanches matins sont suspendus jusqu'à nouvel ordre. Ce jeudi 19 mars, la municipalité dit avoir noté des comportements inadaptés malgré l'organisation mise en place par les services municipaux. La ville précise qu'il s'agit de comportements minoritaires mais qui mettent à mal la sécurité sanitaire de tous. "Nous avions mobilisé de nombreux agents municipaux, mis en place un filtrage et globalement cela s'est bien déroulé mais ce n'est pas raisonnable de maintenir le dimanche, nous ne serons pas en mesure d'assurer la sécurité" explique Luce Pane, la maire de Sotteville.

Un marché qui attire de loin malgré le confinement

Par ailleurs, un nombre "significatif" de clients se sont déplacés depuis des communes éloignées de Sotteville-lès-Rouen, provenant même d’autres départements ce qui est "en totale contradiction avec les règles de confinement prescrites". "On s'est aperçu qu'on créait un appel d'air". Dans ces conditions, la Ville explique ne plus être en mesure d’assurer les conditions de sécurité nécessaires à l’organisation du marché bi-hebdomadaire de la place de l’hôtel de ville, pourtant le plus gros marché de l'agglomération de Rouen et un des cinq premiers de France. L’ensemble des commerces alimentaires de proximité demeurent ouverts pour assurer l’approvisionnement de chacun précise la ville. "Chacun doit rester chez soi, et ne sortir que pour les nécessités absolues. C'est en respectant tous le confinement que celui-ci sera le plus bref et que nous pourrons retrouver avec bonheur tous les plaisirs de la vie" indique Luce Pane, maire de Sotteville-lès-Rouen.

A Rouen, le marché Saint-Marc qui se tient samedi et dimanche matin est maintenu annonce le maire Yvon Robert.

Plus de marché non alimentaire dans l'Eure

Dans l'Eure, c'est la préfecture qui a pris un arrêté interdisant tout marché non alimentaire à partir de ce samedi minuit. Les marchés alimentaires eux peuvent se tenir mais dans certaines conditions. Tout stand alimentaire devra être installé avec une distance minimale de quatre mètres par rapport à celui qui lui fait face et de cinq mètres au regard de ceux situés à sa gauche et à sa droite. Les commerçants devront veiller au respect d’une distance d’un mètre entre les clients au sein de la fil d’attente.