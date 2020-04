Coronavirus : le masque sera obligatoire à Nice pendant la période de déconfinement

Christian Estrosi veut protéger les Niçois du Covid-19. Le maire de Nice a ainsi commandé 800.000 masques en tissus. Ces masques homologués, lavables et réutilisables jusqu'à 10 fois seront distribués à partir du 17 avril. Une distribution échelonnée dans une cinquantaine de points de retrait est prévue. Une fois que les Niçois auront récupéré un masque et une fois que le gouvernement aura annoncé le début du déconfinement, le maire de Nice prendra un arrêté pour rendre le port du masque obligatoire dans les espaces publics ou les transports en commun.

Masque obligatoire pendant la période de déconfinement

Le port du masque sera obligatoire dés l'âge de 3 ans. Il pourra être enlevé pour éviter de s'étouffer pendant les footings. Les habitants des 48 autres communes de la Métropole Nice Côte d'Azur seront également dotés de masques. Chaque commune devra organiser la distribution.

Une distribution très encadrée

A Nice, la distribution des masques aux Niçois se fera après inscription en ligne. Un courrier sera ensuite envoyé en précisant le lieu de distribution et le créneau horaire à respecter pour limiter les risques de contamination. Dans chaque quartier, il y aura au moins un lieu de distribution. La ville va identifier une cinquantaine de lieux de distribution. Pour les personnes isolées et fragiles, un portage à domicile sera possible.

Création également d'une manufacture de masques

En vue d'autres crises sanitaires, le maire de Nice, Christian Estrosi a souhaité la création d'un atelier de fabrication de masques en tissus sur le modèle de ce qui existe déjà à Cannes, au Cannet ou encore à Mandelieu-la-Napoule. Les couturières de l'Opéra se sont portées volontaires. Le lancement de l'atelier de fabrication est prévu ce vendredi. L'atelier sera installé à La Diacosmie de l'Opéra de Nice. L'objectif est la fabrication de 10.000 masques par semaine. Une trentaine de couturières de l'Opéra ainsi que des volontaires vont se relayer.