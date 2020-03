Coronavirus : le Louvre ferme jusqu'à nouvel ordre

Le Louvre, musée le plus visité au monde, ferme "jusqu'à nouvel ordre". Le ministère de la Culture a appelé, ce vendredi, toutes les structures qui sont sous sa tutelle, dont les musées et les bibliothèques, à limiter leurs activités ou à fermer au public.

Le musée du Louvre à Paris ferme ses portes ce vendredi à 18h et "jusqu'à nouvel ordre" en raison du coronavirus, indique l'établissement sur son compte Twitter. L’ensemble des visiteurs ayant acheté un billet en ligne seront remboursés en faisant une demande sur internet.

Tous les musées sont invités à fermer ou limiter leurs activités

Le ministère de la Culture a appelé, ce vendredi, toutes les structures qui sont sous sa tutelle, dont les musées et les bibliothèques, à limiter leurs activités ou à fermer au public. "Les rassemblements de plus de 100 personnes sont interdits sur l'ensemble du territoire national dès ce vendredi 13 mars, et toutes les structures du ministère sont invitées à recentrer leur activité autour de leurs fonctions essentielles, pouvant aller jusqu'à une fermeture de la structure au public", selon le message adressé par le ministère aux établissements publics.