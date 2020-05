Coronavirus : le monde de la culture attend des mesures fortes de la part de l'Etat

«Il est temps de déclarer l’état d’urgence culturel» : Cet appel à l'aide est signée Isabelle Adjani. Dans une lettre ouverte adressée à Emmanuel Macron, la comédienne demande au chef de l'Etat de "sauver ce bien démocratique commun et inestimable qu’est notre culture" mise à mal depuis le début du confinement. Un secteur qui fait vivre 1,3 million de personnes en France.

La culture fait vivre 1,3 million de personnes en France

Le président de la République doit annoncer ce mercredi les premières mesures du plan d'aide au monde de la culture frappé de plein fouet par la crise. "Nous avons perdu 300.000 d'euros de chiffre d'affaires depuis la mi-mars" reconnait Mathilde Moreau, directrice de la compagnie du café-théâtre à Nantes.

Pour le théâtre Beaulieu qui reçoit près 30 000 spectateurs par saison, c'est 135 000 euros de recette en moins explique son directeur Olivier Collin : "Car comme beaucoup de théâtres privés, nous vivons sans aide de la part de l'Etat. Nous nous auto-finançons avec la billetterie. C'est comme un commerce, comme une boulangerie". Alors forcément, Olivier Collin a hâte de savoir quand les portes de son établissement vont pouvoir rouvrir. "Même si j'étais spectateur, j'attendrais que le virus s'en aille !". Le théâtre est-il capable de s'organiser pour accueillir le public en toute sécurité ? "Pour les spectateurs, pas de problème. Nous avons 280 places, on ne peut garder qu'un fauteuil sur deux. On peut donner des masques. Mais qu'est-ce qu'on fait sur scène ? Les acteurs peuvent-ils s'embrasser, conserver leurs distances ? A part pour les one man show , difficile d'appliquer les gestes barrière pour les comédiens".

Olivier Collin, le directeur du théâtre Beaulieu à Nantes, ne sait pas comment faire pour appliquer les gestes barrières aux comédiens Copier

La culture est la dernière roue du carrosse. - Pierre Chauvau, intermittent du spectacle en Mayenne

Vers une année blanche pour les intermittents du spectacle ?

Dans une tribune publiée le 30 avril, des nombreuses personnalités de la culture dont Catherine Deneuve, Jean Dujardin, Omar Sy ou Clara Luciani ont déjà exhorté Emmanuel Macron à prendre des mesures pour sauver la culture. Ils réclament notamment une prolongation des droits des intermittents au-delà de cet été où toute activité est stoppée. "La culture est la dernière roue du carrosse" se plaint Pierre Chauveau.

Il est fait partie de la compagnie de théâtre Moulin en Herbe à Meslay-du-Maine, en Mayenne. "On ne fait plus de représentations donc plus de cachets. On bénéficie toujours de l'intermittence mais on ne sait pas ce qui va se passer dans les mois qui viennent. Il faut faire vite car beaucoup d'entre nous allons nous retrouver au chômage direct", s'inquiète cet intermittent du spectacle en Mayenne.

A Nantes, le théâtre 100 noms en emploient 30 par an. "Je sais qu'ils bénéficieront d'un dispositif de protection cet été mais j'espère que le président va leur accorder l'année blanche qu'ils réclament", conclut Clément Pouillot, directeur artistique du théâtre.