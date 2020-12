Coronavirus : le Noël aux Costières annulé

Le Noël aux Costières organisé chaque année par la Pastorale nîmoise le 24 décembre au soir n'aura pas lieu cette année. Annulé en raison de la crise sanitaire. Les organisateurs donnent d'ores et déjà rendez-vous l'an prochain aux bénévoles et aux familles.

C'était une institution le 24 décembre au soir depuis 28 ans dans la salle des Costières à Nîmes. Le réveillon offert par la Pastorale nîmoise (qui rassemble les églises protestantes évangéliques de Nîmes et de Marguerittes) aux familles les plus démunies. Il rassemble chaque année entre 500 et 700 personnes. Crise sanitaire oblige, il est annulé cette année. A la place, il est possible de faire un don en faveur des plus démunis sur le site dédié à cette manifestation ( https://noelauxcostieres.com ).