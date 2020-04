Coronavirus : le nombre de décès augmente partout en Île-de-France, de 25% dans les Hauts-de-Seine

Impossible de dire combien de décès sont dus au coronavirus mais ce sont quand même des statistiques qui donnent une idée de l’ampleur de l’épidémie. L’INSEE publie, ce vendredi 3 avril, ses statistiques du nombre de décès depuis le début du mois de mars, du 1er au 23 mars. Des données collectées directement auprès des états civils de chaque département.

Au niveau national, 40.684 décès ont été enregistrés en France (hors Bouches-du-Rhône) contre 39.141 en 2019. Mais ce nombre reste encore inférieur aux décès enregistrés sur la même période en 2018 (44.443 décès), année où la grippe saisonnière était encore virulente au mois de mars.

Le Grand Est et l’Île-de-France, les deux régions les plus touchées

Au niveau régional, les décès ont bondi de plus de 10% en un an dans le Grand Est et l’Île-de-France. Ces deux régions sont en effet, les deux plus touchées par l’épidémie et où les hôpitaux sont saturés.

Dans le détail, en région parisienne, c’est l’Ouest de la capitale qui voit le plus grand nombre mourir. Le nombre de décès a augmenté de 12% dans les Yvelines et même de 25% dans les Hauts-de-Seine.

A Paris intramuros, la hausse est de 13%. Juste derrière, le nombre de décès grimpe de 10% dans le Val-de-Marne, de 9% en Seine-Saint-Denis. A l’inverse, le Val-d’Oise (+ 6%), la Seine-et-Marne (+5%) et l’Essonne (+4%) sont touchés eux aussi par la surmortalité mais dans une moindre mesure.