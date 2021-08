Coronavirus : le pass sanitaire mis en place dans les trains à partir de lundi, la SNCF promet des contrôles

Le pass sanitaire sera obligatoire dans les TGV, les Intercités et les trains internationaux de longue distance au départ de la France, à partir du lundi 9 août, a annoncé ce vendredi la SNCF dans un communiqué.

Des agents de la SNCF et la Sûreté ferroviaire contrôle les titres de transport des voyageurs sur le quai avant l'accès au train.

Impossible de prendre un TGV, un Intercités ou un train vers l'étranger sans pass sanitaire à partir de lundi 9 août. La SNCF a en effet annoncé ce vendredi l'entrée en vigueur du dispositif.

Les TER, les Transiliens et les Eurostar ne sont pas concernés. Tous les voyageurs de plus de 12 ans seront soumis à cette obligation qui ne s'appliquera qu'à partir du 30 septembre pour les voyageurs âgés entre 12 ans et 17 ans inclus.

Des contrôles "massifs" à quai ou dans les trains

La SNCF promet un dispositif de vérification "massif". Il pourra "avoir lieu partout et à tout moment", précise le groupe. Les vérifications à quai seront assurées par des agents SNCF, agents d’escale, contrôleurs (ASCT), équipes de sûreté (SUGE), ou volontaires de l’information, identifiés par une chasuble bleue ou un brassard reprenant la charte "En train tous responsables", qu’ils soient salariés SNCF ou prestataires. Ils pourront bénéficier de l’appui des forces de l’ordre.

Les vérifications à bord des trains seront assurées par des équipes spécifiques composées de contrôleurs (ASCT) et d'agents de sûreté (SUGE) ou par les forces de l’ordre. Il s'agira de vérifier uniquement les QR codes via l'application TousAntiCovid ou les attestations en format papier avec ou sans QR code. Les pièces d'identité ne seront pas vérifiées sauf si les agents des forces de l'ordre le demandent.

Une amende de 135 euros en cas d'infraction

En cas de non-respect du pass sanitaire, les voyageurs qui ne sont pas encore montés à bord seront interdits d'entrer dans le train. Si l'infraction est constatée à bord, le voyageur risque une amende de 135€. "Le port du masque reste obligatoire dès l’entrée en gare, à quai et à bord de tous les trains SNCF tout au long du trajet, et la levée de cette obligation n’est pas à l’ordre du jour", rappelle par ailleurs la SNCF.

Par ailleurs, tous les billets de train sont 100% échangeables et remboursables avant le départ pour les TGV Inoui, TGV internationaux, ainsi que les Intercités et jusqu'à 1h30 avant le départ pour Ouigo, pour tous les voyages du 9 août au 12 septembre inclus. Ils le resteront pour les passagers empêchés de voyager en raison d’un test Covid positif avant leur départ.