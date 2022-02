Coronavirus : le patron du cinéma des Herbiers soulagé de pouvoir rouvrir son comptoir à confiseries

A partir du 16 février, il est de nouveau possible de consommer dans les cinémas. C'était interdit depuis début janvier à cause de la crise sanitaire. C'est une bonne nouvelle pour le directeur du Grand Lux aux Herbiers pour qui la vente de confiseries représente 15% de chiffre d'affaires.

C'est le retour du voisin qui mange bruyamment son pop-corn juste à côté de vous dans la salle de cinéma. Après trois semaines d'interdiction liées au contexte sanitaire, il est de nouveau autorisé le 16 février de boire et manger dans les salles obscures, comme dans les théâtres. Ce retour à la normale fait du bien, comme au cinéma Le Grand Lux, le tout récent multiplexe des Herbiers en Vendée.

Les spectateurs sont les premiers heureux de ce retour des confiseries. Pour le petit Florian par exemple, le plus important quand on va au cinéma, ce sont bien sûr les bonbons. "J'adore tous les bonbons et ça m'a beaucoup manqué de ne pas pouvoir en manger au cinéma", décrit le garçon de quatre ans.

Près de 20 gros cartons de pop-corn en réserve

Pour sa maman Kathy, un bon film se déguste forcément avec un gros pot de pop corn au caramel. "On aime bien grignoter dans une salle de cinéma et ça manque de ne plus pouvoir embêter son voisin en mangeant du pop-corn", plaisante la jeune femme. Elle peut de nouveau s'en donner à cœur joie car il y a 20 gros cartons en stock, soit plus d'un mètre cube de pop-corn.

Le directeur de ce cinéma, Rodolphe Merlet est soulagé de pouvoir rouvrir son comptoir à confiserie. "C'est 10 à 15% du chiffre d'affaires et encore plus pendant les vacances scolaires où il y a beaucoup de films qui s'y prêtent, comme des comédies familiales. C'est effectivement quelque chose qui permet d'équilibrer les comptes", estime ce professionnel.

à lire aussi Les Herbiers : le nouveau cinéma ouvre plus tôt que prévu

C'est d'autant plus important pour ce cinéma qui a ouvert début décembre. A peine ouvert, il a dû interrompre la vente de confiseries et il n'a pas pu non plus profiter des vacances scolaires de février. Heureusement, le public est aussi bien présent en salles. Pendant ces vacances scolaires, le Grand Lux fait jusqu'à 1.000 entrées par jour.

D'autres restrictions sont levées le 16 février, les discothèques par exemple peuvent rouvrir, les concerts debout sont de nouveau autorisés, tout comme boire votre café ou un verre debout dans un bar.