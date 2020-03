Coronavirus : le Pays Basque espagnol confiné, "en état d'alerte"

L'état d'alerte est officiellement décrété en Espagne ce samedi 14 mars. Plus de 1.500 cas de coronavirus supplémentaires ont été enregistrés depuis vendredi. La circulation des personnes est strictement limitée. Au Pays Basque, comme partout dans le pays, la vie tourne désormais au ralenti.

Au Pays Basque sud, comme dans le reste de l'Espagne, les habitants sont appelés à rester chez eux et à ne se déplacer qu'en cas de stricte nécessité à partir de lundi matin 8h. Le gouvernement espagnol a en effet officiellement décrété l'état d'alerte ce samedi 14 mars. Le coronavirus a déjà fait 183 morts en Espagne, deuxième pays européen le plus touché après l'Italie, où 5.753 cas ont été dénombrés soit plus de 1.500 supplémentaires en 24 heures.

Les forces de l'ordre mobilisées

En Euskadi, deuxième région espagnole la plus atteinte après celle de Madrid, Iñigo Urkullu, le président du gouvernement basque a anticipé en prenant des mesures fortes dès samedi. Les bars et restaurants ont eu ordre de fermer dès le milieu d'après-midi. Fermeture également des terrains de jeux, des parcs et des toilettes publiques.

A partir de lundi, les habitants du pays basque sud ne pourront plus se déplacer que pour se rendre à la pharmacie, dans un service de santé, au travail ou pour aller faire leurs courses. Quatorze mille membres des forces de l'ordre vont être mobilisés pour contrôler le respect de ces mesures en Euskadi.

Villes fantômes

Seules les pharmacies et les commerces alimentaires ont l'autorisation d'ouvrir à partir de lundi. Iñigo Urkullu a promis de renforcer le dispositif de réapprovisionnement des supermarchés.

Dès samedi, les rues se sont vidées peu à peu donnant l'impression de villes fantôme. Exception faite des abords des commerces restés ouverts, où les clients n'entraient que un par un, entrainant la formation de files d'attente, avec des espaces entre chaque client.