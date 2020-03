Coronavirus : le Pays Basque s'inquiète de l'exode des parisiens

L'annonce des mesures de confinement pour endiguer l'épidémie de Covid-19 s'est accompagnée d'un exode massif des habitants des métropoles vers la campagne et la côte. Le Pays Basque n'est pas épargné et les élus locaux s'en inquiètent.

Depuis le début de la semaine, et l'annonce du confinement de la population française, de nombreux voyageurs sont arrivés au Pays Basque par trains et avions (et certains en voiture), en provenance de Paris. Cet exil massif et les risques de propagation du coronavirus Covid-19 qu'il entraîne inquiètent des élus.

L'exode source de propagation

"Ca peut poser un problème, s'alarme Vincent Bru, député Modem de la 6e circonscription des Pyrénées-Atlantiques. On est relativement épargnés, mais il ne faudrait pas qu'il y ait un sursaut de contamination du fait de cet espèce d'exode de la ville vers la campagne."

La Nouvelle-Aquitaine est l'une des régions les moins touchées par le coronavirus à ce jour, mais le nombre de cas se multiplie. Ce jeudi 19 mars est en effet la pire journée depuis le début de l'épidémie avec 63 nouveaux cas confirmés, soit 305 au total.

Le département des Pyrénées-Atlantiques, qui a enregistré ce jour son premier décès (un patient de 66 ans souffrant de polypathologie pris en charge à l'hôpital de Pau), a dénombré 6 cas supplémentaires, soit 27 au total. Encore peu, mais ce n'est sans doute qu'un répit.

Déplacements malgré le confinement

Et le député Vincent Bru craint que la vague de migration Nord-Sud n'empire la situation : "le risque effectivement, quand on sait que _Paris et l'Ile-de-France est une zone assez touchée_, c'est que ces personnes là qui affluent apportent leur virus."

Et l'élu de s'étonner que dans cet période de "confinement généralisé, donc de limitation de déplacement, dans le même temps des familles se disent : "ça va durer longtemps, donc on vient dans notre résidence secondaire, on vient chez nos parents." Il a alerté Laurent Nuñez, le secrétaire d'Etat auprès du Ministre de l'Intérieur (et ancien sous-préfet de Bayonne) à ce sujet.

Pas de polémique dans l'opposition, mais...

De son côté, le sénateur Max Brisson ne veut pas rentrer dans une quelconque polémique en cette période d'urgence sanitaire. "Je m'abstiens de toute critique de l'action du gouvernement, insiste le parlementaire LR des Pyrénées-Atlantiques, parce qu'elle n'apporte pas grand chose. On peut toujours avoir des regrets et des remords mais ça ne fait pas avancer le combat qui est mené aujourd'hui."

L'élu biarrot admet tout de même que "peut-être que les décisions très fortes du Premier Ministre auraient pu être prises un peu plus tôt en particulier pour les déplacements intra-régionaux ou inter-cités. (...) Il est _évident que ces déplacements massifs de population auraient peut-être pu être empêchés_, mais c'est facile à dire une fois que c'est fait."

Le temps n'est pas aux critiques politiques, aux enquêtes sur ce qu'il s'est passé, affirme le sénateur qui reprendra son combat contre la majorité présidentielle quand le coronavirus aura été vaincu. Pour l'instant il assure faire "confiance aux autorités sanitaires et au gouvernement."