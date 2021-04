Coronavirus : le pèlerinage des Saintes-Maries-de-la-Mer à nouveau annulé

Une nouvelle annulation pour le pèlerinage des gens du voyage des Saintes-Maries-de-la-Mer. Le préfet des Bouches-du-Rhône l'a annoncé aujourd'hui, invoquant le contexte sanitaire lié à l'épidémie de Covid-19. Il devait se tenir les 24, 25 et 26 mai prochain.

Déjà annulé en 2020 en raison de l'épidémie de Covid-19 en France, le traditionnel pèlerinage des gens du voyage des Saintes-Maries-de-la-Mer près d'Arles l'est à nouveau cette année. Il devait se tenir les 24, 25 et 26 mai prochain.

La décision a été rendue publique par le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et des Bouches-du-Rhône Christophe Mirmand, et la préfète de police des Bouches-du-Rhône Frédérique Camilleri. Ils précisent que "cette décision a fait l'objet d'une concertation préalable associant élus, représentants des gens du voyage et administrations concernées" en raison du contexte sanitaire.

La ville de Saintes-Maries-de-la-Mer indique par ailleurs que "du 19 au 26 mai, l'Église Notre-Dame-de-la-Mer sera fermée et l'accès au village sera restreint aux seuls résidents". Emblématique de la Camargue, la procession attire en moyenne 20 000 pèlerins chaque année, "qui affluent vers le site dès le début de la semaine précédant l’événement".