Coronavirus : le pèlerinage gitan des Saintes-Maries-de-la-mer annulé pour la deuxième année consécutive

Le traditionnel pélerinage gitan des Saintes-Maries-de-la-mer près d'Arles n'aura pas lieu cette année encore. Ce rassemblement religieux attire depuis des années près de 20.000 personnes. Des Roms, des Manouches, des Tsiganes et des Gitans qui viennent de toute l'Europe pour vénérer Sara la Noire. La préfecture de police des Bouches-du-Rhône a préféré l'interdire en raison de l'épidémie de Covid-19. "Bien sûr, ça fait mal au cœur réagit l'Alésien Payou Baptiste, porte-parole de la communauté gitane et l'un des organisateurs du pélerinage. Mais il faut se plier au protocole. Ce pèlerinage est connu mondialement. Ce n'est pas une population de gitans du département qui va venir. Ce sont des gens qui viennent d'Italie, d'Amérique, d'Inde, d'Allemagne, d'Australie. _Cet afflux de personnes de pays étrangers en France, c'est très compliqué_. On comprend très bien la situation. C'est un crève cœur mais si Dieu le veut, si Dieu nous prête vie, on se retrouvera l'an prochain aux Saintes-Maries-de-la-mer." Le pèlerinage était prévu cette année du 24 au 26 mai.