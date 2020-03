Coronavirus : le périgourdin Olivier Salleron, nouveau président de la FFB, demande l'arrêt des chantiers

Pas le temps de vraiment savourer. Olivier Salleron prendra en juin les commandes de la puissante FFB. Mais déjà il lance un appel au gouvernement, en pleine crise du coronavirus.

"Il faut sauver la santé de nos salariés " - Olivier Salleron

Olivier Salleron est l'actuel président régional de la Fédération française du bâtiment. "C'est une crise grave, dit il, je demande l'arrêt momentané de nos chantiers pour que l'on puisse s'organiser. Nos salariés seront en danger, si nous reprenons les chantiers n'importe comment...comme on veut nous les faire reprendre aujourd'hui".

Les patrons du bâtiment et le gouvernement doivent se réunir et trouver une solution d'ici mardi. Pour Olivier Salleron " les conditions sanitaires de sécurité des salariés sur les chantiers ne sont plus adaptées".

C'est le 12 juin prochain qu'Olivier Salleron prendra ses fonctions de président national. Ce périgourdin est issu d'une entreprise familiale. Son grand père était plâtrier. Son père, Sylvain, était lui même le patron de l'actuelle entreprise d'entretien et d'installation de chauffage, basée à Périgueux.