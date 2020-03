Coronavirus : le "Petit Leclerc" de Buxerolles pris d'assaut

Au lendemain des annonces de confinement et des nouvelles mesures prises par le gouvernement dans la lutte contre l'épidémie de Covid-19, certains habitants de la Vienne se sont rués vers les grandes surfaces.

Le Président de la République, puis le ministre de l'Intérieur, avaient demandé aux Français de rester chez eux dès ce mardi et jusqu'à nouvel ordre pour que chacun participe à l'effort de "guerre" dans la lutte contre le Coronavirus.

Du monde à la pompe. © Radio France - Vincent Hulin

Mais ce matin, ce sont vers les pompes à essence et vers les rayons des supermarchés que certains Poitevins se sont rués. Le gouvernement et l'ensemble de la grande distribution avaient pourtant appelé "au calme" et à ne pas se précipiter au risque de créer la pénurie.

Jacques Creyssel, directeur général de la Fédération du commerce et de la distribution (FCD), en appelle "au civisme de chacun dans la situation actuelle".