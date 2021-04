Coronavirus : le pic épidémique pourrait être atteint "d'ici sept à dix jours" selon Olivier Véran

Invité ce jeudi matin sur France Inter, Olivier Véran a déclaré qu'il faut "entre sept et dix jours pour que des mesures soient efficaces, qu'on puisse en mesurer l'efficacité. Ce qui voudrait dire qu'on pourrait avoir atteint le pic épidémique d'ici sept à dix jours". Le ministre de la Santé s'est expliqué au lendemain des annonces des nouvelles restrictions par Emmanuel Macron pour lutter contre le regain de l'épidémie en France. Il a ajouté que pour atteindre le pic de réanimation, il faut "deux semaines de plus" donc à la fin avril.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d’utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

OIivier Véran a assuré que ces mesures auraient un "impact fort" sur la progression du coronavirus. L'élargissement du confinement à tout le territoire et la fermeture des écoles pour au moins trois semaines vont permettre "d'enrayer cette vague épidémique qui est très forte" afin d'aller vers "un printemps plus (...) serein" et de disposer davantage de liberté "à compter du mois de mai".

Le ministre s'est dit "convaincu que les Français auront des vacances cet été et que nous retrouverons une vie proche de la normale". A la question d'envisager de partir en vacances à l'étranger, Olivier Véran a répondu qu'il n'avait "pas la réponse", appelant à la prudence mais se disant "confiant".

Olivier Véran est également revenu sur la campagne de vaccination et ses lenteurs. Le ministre a indiqué son souhait de "vacciner les enseignants qui sont au contact d'enfants atteints de handicap dans les classes Ulis", "le plus rapidement possible". Entre 50.000 et 100.000 enseignants sont concernés selon lui.