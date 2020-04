Coronavirus : le point de la situation en Vaucluse ce lundi 27 avril

Nous connaîtrons demain les grandes lignes du déconfinement prévu à partir du lundi 11 mai prochain. C'est le Premier Ministre Edouard Philippe qui dévoilera les décisions prises par l'exécutif. Rentrée des classes, ouverture des commerces, mise à disposition des masques, déplacements d'une région à l'autre : les questions sont nombreuses. Au 42ème de confinement, retrouvez l'essentiel des informations liées à l'actualité du coronavirus en Vaucluse ce lundi 27 avril.

L'essentiel

On compte 32 décès dont 11 résidents d'EHPAD selon le dernier bilan publié dimanche soir

selon le dernier bilan publié dimanche soir Les conditions du retour à l'école des élèves seront connues demain soir

seront connues demain soir Un numéro vert est à votre service 24h/24 pour répondre à toutes vos questions : 0800 130 000

pour répondre à toutes vos questions : Envoyez-nous vos infos et nous les diffuserons dans ce fil d'info actualisé toute la journée

Les jeunes agriculteurs se fâchent sur le dossier de la viande bovine

Avec la crise sanitaire, la consommation de viande a augmenté dans notre pays et avec elle, les prix à la consommation. Mais les prix payés aux éleveurs eux se sont effondrés selon les Jeunes Agriculteurs de Provence Alpes Côte d'Azur qui dénoncent "le soi-disant patriotisme commercial de la distribution." Les J.A demandent donc aux éleveurs de la région "de garder les animaux sur les exploitations et de ne pas les vendre à la grande distribution et aux metteurs en marché tant que les prix payés aux producteur ne seront pas à la hausse. Seuls les animaux vendus en circuits courts doivent continuer d'être commercialisés" indiquent les Jeunes Agriculteurs de la région.

Le dernier bilan actualisé du Covid-19 en Vaucluse

Le dernier point de la pandémie en Vaucluse établi par la préfecture de Vaucluse et l'Agence Régionale de Santé :