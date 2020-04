DIRECT Coronavirus : les déchèteries mosellanes rouvrent aujourd'hui

Alors que le nombre de décès continue de ralentir jour après jour, et que le déconfinement se profile, voici ce qu'il faut retenir de cette journée du lundi 27 avril en Moselle et dans le Pays haut.

42ème jour de confinement en Moselle. Vous pouvez suivre l'évolution de l'épidémie de coronavirus et ses conséquences sur notre vie quotidienne, tout au long de la journée, dans cet article.

L'essentiel

Le Covid-19 a tué 626 personnes en Moselle depuis le début de l'épidémie, et 2.737 dans le Grand Est, selon le dernier bilan de Santé Publique France.

Les déchèteries rouvrent progressivement leurs portes en Moselle aujourd'hui.

Le direct

6h05 : C'est une nouvelle que beaucoup de Mosellans attendaient, après des heures de confinement passées au jardin... Les déchèteries rouvrent leurs portes aujourd'hui, notamment celles de Metz Métropole. Il faudra simplement respecter scrupuleusement les gestes barrières : une seule personne à la fois notamment.

La reprise de la collecte des déchets recyclables est également programmée aujourd'hui, mais seulement dans la moitié des communes de Metz Métropole.

6h : Selon le dernier bilan publié par l'agence Santé Publique France, l'épidémie de Covid-19 se stabilise encore en Moselle et dans le Grand Est. Le virus a fait 2.737 morts dans notre région, dont 626 en Moselle, soit 3 de plus que la veille. Le nombre de personnes hospitalisées baisse, avec 890 lits occupés dans les hôpitaux mosellans (-5), et toujours 130 lits occupés en réanimation.

5h45 : Bienvenue dans ce direct, où les informations en Moselle et dans le Pays haut seront actualisées régulièrement tout au long de la journée.