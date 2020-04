DIRECT - Coronavirus en Moselle : de nouveaux masques vont arriver dans nos établissements de santé

Nouvelle attestation sur smartphone, transferts de patients qui continuent, nouvel arrivage de masques... Voici les informations à retenir de ce 21ème jour de confinement en Moselle et dans le Pays haut.

Gants, autorisation de déplacement et gel hydroalcoolique, crise du coronavirus

Ce lundi 6 avril marque le 21ème jour de confinement pour endiguer l'épidémie de coronavirus. Retrouvez toutes les infos de la journée.

Le Covid-19 a tué 1.471 personnes dans le Grand Est depuis le début de l'épidémie, dont 337 rien qu'en Moselle.

depuis le début de l'épidémie, dont 337 rien qu'en Moselle. Les hospitalisations ont très légèrement baissé dans le Grand Est ce week-end, pour la première fois depuis le début de l'épidémie.

dans le Grand Est ce week-end, pour la première fois depuis le début de l'épidémie. Une nouvelle attestation est désormais disponible pour circuler, cette fois téléchargeable sur son smartphone.

6h55 : Les commerçants de Metz aident, à leur façon, les personnels soignants de Moselle. Ceux de la rue de la Fontaine et de la place du Quarteau, par exemple, fabriquent et livrent des pizzas, midi et soir, 7 jours sur 7. Ils en rendent compte sur Facebook.

6h40 : Plus besoin d'imprimer des dizaines d'attestations papier, pour justifier nos déplacements. Le gouvernement propose une version en ligne, qu'on peut compléter et télécharger sur notre smartphone. Elle comporte un QR code qui sera vérifié par les forces de l'ordre en cas de contrôle. Attention, il faut en remplir une nouvelle à chaque sortie. La Police nationale de Metz nous propose de la télécharger sur Twitter.

6h35 : Nouveau refus de la Préfecture de la Moselle pour l'instauration d'un couvre-feu à Florange. Après un premier rejet de son arrêté municipal, le maire Rémy Dick a renouvelé sa demande par courrier, le samedi 28 mars dernier. La réponse du préfet a opposé une nouvelle fois un refus à l'élu. Une décision qu'a regretté hier dimanche Rémy Dick. Selon la préfecture, les mesures de contrôle sont suffisantes. Depuis le 16 mars, 40 contraventions ont été dressées à Florange pour non-respect du confinement, dont 17 de nuit.

6h25 : L'Association des Médecins de Sarreguemines et Bitche (AMBU) a récolté en quelques jours 23.620 euros, après un appel aux dons lancé sur les réseaux sociaux. Cette somme va lui permettre d'investir dans un respirateur neuf pour les urgences. L'achat d'un échographe embarqué pour le Smur est également à l'ordre du jour. Les urgences de Sarreguemines ont tenu hier (dimanche) à remercier les donateurs.

6h20 : Douze transferts de patients ont été effectués ce week-end dans le Grand Est, selon l'Agence régionale de santé. Un hélicoptère NH90 Caïman du 1er Régiment d'Hélicoptères de Combat de Phalsbourg a transporté deux patients de Mulhouse vers Toulouse, dans le cadre de l'opération Résilience.

6h : Le dernier bilan de l'épidémie publié par Santé Publique France fait état de plus de 8.000 morts en France, dont 1.471 dans le Grand Est. Avec 337 morts, la Moselle reste le 2e département le plus touché, derrière le Haut-Rhin. Point positif : les hospitalisations stagnent, une première depuis le début de la pandémie.