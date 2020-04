La Moselle vient de franchir le cap des 500 morts du coronavirus. Au 30ème jour de confinement, retrouvez ici toutes les infos à retenir en Moselle et dans le Pays Haut.

DIRECT Coronavirus : plus de 500 morts en Moselle depuis le début de l'épidémie

Déjà un mois de confinement... et des victimes du Covid-19 toujours plus nombreuses. Voici ce qu'il faut retenir de l'évolution de l'épidémie pour la journée de ce mercredi 15 avril.

L'essentiel

Avec 16 décès supplémentaires en 24h, la Moselle compte désormais 513 morts du Covid-19. C'est le 2ème département le plus touché du Grand-Est.

Le direct

6h15 : La tendance d'une stabilisation des hospitalisations se confirme aussi à l'hôpital de Mercy à Metz. S'il y a "autant d'entrées que de sorties en réanimation", un tiers des lits sont inoccupés, selon le chef du service, le Dr Sébastien Gette. La directrice du CHR de Metz-Thionville, Marie-Odile Saillard, déplore en revanche la mort de 6 patients sur les 68 qui avaient été transférés ces dernières semaines vers d'autres hôpitaux de France ou des pays frontaliers.

5h50 : Concernant les hospitalisations, elles sont en légère hausse à l'échelle du Grand Est (4.993, soit 65 de plus par rapport à lundi). En revanche, le nombre d'hospitalisations en réanimation continue sa lente décroissance, avec 872 lits occupés, contre 880 avant-hier. Une tendance similaire à celle observée en France, où le nombre de personnes en réanimation baisse pour le 6ème jour consécutif.

5h45 : Avec désormais 513 morts du coronavirus, la Moselle reste le 2ème département le plus touché du Grand Est, et le 6ème de France, derrière Paris (1.003), le Val de Marne (606), le haut-Rhin (596), les Hauts de Seine (563) et la Seine Saint Denis (560).

5h40 : Selon le dernier bilan publié hier soir par Santé Publique France, le coronavirus a tué plus de 15.000 personnes en France, dont 2.166 personnes dans le Grand Est, soit 61 de plus par rapport à la journée de lundi.

5h30 : Bienvenue dans ce direct, où toutes les informations liées au coronavirus en Moselle et au-delà seront répertoriées, heure par heure.