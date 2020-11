Coronavirus : le point sur l'épidémie dans les Hauts-de-France à la veille de la réouverture des commerces

Alors que l'ensemble des commerces vont rouvrir leurs portes samedi après quatre semaines de fermeture, l'épidémie de Covid-19 continue de marquer le pas dans les Hauts-de-France. Le nombre d'hospitalisations et de cas de réanimation diminue encore. Baisse aussi du noombre de contaminations.

A la veille de la réouverture de l'ensemble des commerces, où en est l'épidémie de Covid-19 dans les Hauts-de-France ? Le pic est passé puisque le nombre d'hospitalisations et de cas de réanimation continue de baisser mais la vigilance reste de mise.

Selon les chiffres de Santé Publique France, 2 863 personnes sont hospitalisées au jeudi 26 novembre, soit 270 de moins en une semaine seulement. Dans notre région, 387 patients sont en réanimation. C'est 112 de moins en sept jours. Actuellement le taux d'occupation des lits de réanimation atteint 92.5%. En baisse, mais cela reste encore élevé malgré tout.

On enregistre 3 426 décès depuis le début de l'épidémie dans les Hauts-de-France. Depuis la semaine dernière, 249 personnes sont décédées. A l'inverse, 1 079 malades sont rentrés chez eux ces sept derniers jours après un séjour à l'hopital. Depuis le début de l'épidémie de Covid-19, 14 090 patients sont sortis guéris de l'hôpital.

Le taux d'incidence poursuit sa baisse

Le nombre de contaminations continue de diminuer dans les Hauts-de-France. Le taux d'incidence est de 180,6 cas pour 100 000 habitants au dimanche 22 novembre contre 291,6 une semaine plus tôt. Cela dit, la circulation du virus reste encore importante. Rappelons que le seuil d'alerte a été fixé à 50 cas pour 100 000 habitants par les autorités sanitaires.

C'est dans le Pas-de-Calais que le coronavirus circule le plus avec un taux d'incidence de 202,2 cas pour 100 000 habitants. On trouve juste derrière le Nord avec 193,4 cas pour 100 000 habitants. Dans l'Oise, le taux d'incidence atteint 156,7. L'Aisne n'est pas loin derrière avec un taux de 150,9. La Somme est le département où le taux d'incidence est le plus faible avec 129 cas pour 100 000 habitants.