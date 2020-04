Coronavirus : le point sur l'épidémie en Vaucluse ce jeudi 30 avril

Le premier ministre Edouard Philippe rencontre ce jeudi les partenaires sociaux pour organiser la reprise de l'activité économique. Ce jeudi soir, le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, doit présenter la carte de France du déconfinement. Si votre département est en vert, cela veut dire qu'à ce jour, les indicateurs sont favorables à une sortie du confinement. Si c'est rouge ou orange, tous les critères ne sont pas encore remplis.

L'essentiel

D'après le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, le Vaucluse est "d'ores et déjà en vert"

Depuis le début de l'épidémie, 33 malades sont morts du Covid-19 en Vaucluse

du Covid-19 en Vaucluse Un numéro vert à votre service 24h/24 pour répondre à toutes vos questions : 0.800.130.000

Envoyez-nous vos informations, nous les publierons dans ce fil d'info spécial Vaucluse

Une aide financière pour les étudiants avignonnais

Si vous êtes étudiant à Avignon, que votre stage ou votre contrat en alternance a été interrompu, vous n'avez peut-être pas touché le revenu que vous espériez. L'université d'Avignon vous verse une aide à hauteur de 250 euros. Il faut pour cela remplir le dossier. Un commission l'examinera ensuite.

Des masques en vente chez le buraliste

À partir de ce jeudi, les buralistes ont la possibilité de vendre des masques lavables, conformes aux normes sanitaires. Ils devraient coûter autour de cinq euros. Dès le lundi 4 mai, les supermarchés pourront aussi en vendre.

Un 1e mai revendicatif à la maison

Cette année, il n'y aura pas de défilé du 1e mai. Mais les syndicats et les partis politiques n'abandonnent pas pour autant la fête du travail. La CGT de Vaucluse appelle ainsi à manifester sur les réseaux sociaux. Il faut pour ça envoyer une photo avec une pancarte commençant par "Le jour d'après je veux" et compléter cette phrase.

Le syndicat Solidaires 84 se mobilise également sur sa page Facebook. C'est d'ailleurs toute l'intersyndicale qui appelle à être présent : Force Ouvrière, la FSU, l'UNEF et l'UNL.

Réouverture progressive des déchetteries

Les déchetteries vertes de Cavaillon et Vaugines ont rouvert, du mardi au samedi, de 8h à 13h. Celle de Lauris rouvre également, le mercredi et le samedi, de 14h à 17h, pour les particuliers et les déchets verts. Il faut prendre rendez-vous. La déchetterie multi-matériaux de Vaugines rouvre pour les professionnels le mardi et le vendredi de 8h à 13h. Bien sûr, toutes seront fermées les jours fériés.

Distribution de masques à Avignon dès le 13 mai

La ville d'Avignon rappelle qu'elle va distribuer deux masques à chaque habitant, à compter du mercredi 13 mai. 200.000 masques en tissu ont ainsi été commandés. Il faudra aller les récupérer dans un lieu qui vous sera communiqué dans les prochains jours. Les personnes âgées et les personnes en situation de handicap seront elles livrées à domicile.

Le Vaucluse en vert pour le déconfinement

D'après le président du Conseil régional, Renaud Muselier, le Vaucluse sera en vert pour le déconfinement le 11 mai. L'élu en a eu connaissance lors de la présentation du plan du gouvernement aux collectivités locales. On devrait en avoir un aperçu ce jeudi soir, alors que le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, doit dévoiler la carte de France du déconfinement. En revanche, nos voisins des Bouches-du-Rhône seront probablement en rouge à cette date.