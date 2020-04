Coronavirus : le point sur l'épidémie en Vaucluse ce mercredi 29 avril

Rentrée des classes, ouverture des commerces, préparation de la saison touristique... les annonces du plan de déconfinement présenté hier par le premier Ministre n'ont pas levé toutes les interrogations pratiques et les inquiétudes. Les Maires sont désormais en première ligne pour "mettre en musique" ce plan en lien avec le préfet de Vaucluse. Au 44ème jour de confinement, retrouvez l'essentiel des informations liées au coronavirus en Vauclue ce mercredi 29 avril.

L'essentiel

On compte 33 décès dont 11 résidents en EHPAD -chiffre stable par rapport à hier-

-chiffre stable par rapport à hier- Le premier Ministre s'entretient avec les élus locaux et les préfets ce mercredi

Cavaillon se met à la portée des enfants confinés

Le service Patrimoine et Musées de Cavaillon propose des petites vidéos ludiques pour les enfants et leurs familles. La dernière vidéo postée ce mercredi nous raconte l'histoire de Gaston, le mouton de la colline Saint-Jacques qui se demande... d'où vient l'eau. Il était une fois...

Vous avez dit... confiné l'Orchestre Régional Avignon-Provence ?

Confinement ou pas, les musiciens de l'Orchestre Régional Avignon-Provence continuent de nous divertir et de nous faire oublier la pandémie. La preuve en musique et en images avec cette vidéo enregistrée en situation de confinement. Ils nous interprètent l'ouverture du Docteur Miracle de Georges Bizet. Installez-vous confortablement et écoutez...

Réouverture des écoles : Edouard Philippe laisse faire les Maires

Les Maires seront bien en première ligne pour la réouverture -ou non- des écoles à partir du 11 mai, 1er jour du déconfinement. Le premier Ministre l'a confirmé ce mercredi : "ça n'est pas moi, ce n'est pas le ministre de l'Education nationale, c'est souvent le directeur de l'école, le Maire et le représentant local de l'Education nationale" qui peut dire qu'elle école peut rouvrir et dans quelles conditions. "J'ai totalement confiance dans ces trois acteurs" a ajouté Edouard Philippe.

Benoit Paire en quart de finale du tournoi virtuel de tennis de Madrid cet après midi

Le champion de Rognonas Benoit Paire dispute cet après midi le quart de finale du tournoi virtuel de Madrid, baptisé Le Madrid Open Virtual en remplacement du vrai tournoi annulé à cause de la pandémie. de coronavirus se poursuit ce mercredi. Benoit Paire (22è) affrontera David Goffin (10è) à partir de 15 heures. La compétition virtuelle, que les joueurs disputent depuis leur lieu de confinement, a été mise en place à des fins caritatives par les organisateurs du prestigieux Master 1000 espagnol.

Annulation des Choeurs Lauréats de Vaison-la-Romaine

L'événement va nous manquer ! Le festival des Choeurs Lauréats qui devait se tenir fin juillet à Vaison-la-Romaine n'aura pas lieu. Ses organisateurs ont été contraints de l'annuler en raison des règles sanitaires liées à l'épidémie. Il devait accueillir notamment des ensembles réputés en provenance d'Italie ou encore de Russie. Rendez-vous en 2021 !

Annulation du Festival des Nuits de l'Enclave : une première !

Pour la première fois en 55 ans, le Festival des Nuits de l'Enclave n'aura pas lieu cette année en raison de l'épidémie. Le festival de théâtre devait se dérouler du 15 au 26 juillet sur les communes de Violès, Visan, grillon, Richerenches et Saint-Pantaléon. Il a été annulé ainsi que la programmation de fin de saison du Centre dramatique des Villages du Haut Vaucluse. Le Centre propose chaque année des spectacles en direction du grand public et des scolaires (40 établissements concernés, 4400 élèves et plus de 50 représentations jouées.

Masque obligatoire pour tous les enseignants

Tous les enseignants porteront obligatoirement un masque en cours lorsque les établissements scolaires rouvriront à partir du 11 mai confirment ce matin les ministères de l'Education nationale et de la Santé. Les écoles, les collèges et les lycées sont concernés par cette règle de façon quasi permanente. Car la règle précise que les masques sont obligatoires "quand le respect de la distanciation sociale n'est pas possible." Les masques grand public seront fournis aux enseignants par le ministère de l'Education nationale.

A vos masques !

Ils vont devenir des accessoires de protection indispensables dans les prochains jours et les prochains mois : les masques. Fabriqués "maison" ou achetés dans le commerce : comment entretenir efficacement un masque en tissu ? Suivez les conseils pratiques de France Info.

Le Vaucluse sera-t-il en rouge ou vert d'ici au 2 juin ?

Edouard Philippe l'a annoncé hier à l'Assemblée nationale, tous les départements français seront classés en rouge ou en vert en vue du déconfinement programmé à partir du 11 mai. Les critères retenus : "le taux de cas nouveaux parmi la population, le taux de préparation du système hospitalier, la disponibilité et la capacité du système hospitaliser à s'être remis de la première vague et la capacité des brigades à remonter la chaîne de transmission." En fonction de la couleur retenue, chaque département sera soumis à un régime différent. La première carte nationale sera publiée demain jeudi. Plus d'infos : ICI

Le Vaucluse passera-t-il au vert... ou au rouge d'ici au 11 juin ?

Annulation des Rencontres Internationales de la Photographie d'Arles

Les 51è Rencontres Internationales de la Photographies d'Arles ont été annulées. Elles devaient se dérouler du 29 juin au 20 septembre. C'est la première fois de leur histoire commencée en 1970 que ces rencontres sont annulées. Rendez-vous mondial incontournable pour les professionnels et les amateurs de la photo, l'édition 2019 avait attirée 145.000 visiteurs. Encore un coup très dur porté à l'économie du tourisme dans notre région.

Le dernier bilan de l'épidémie en Vaucluse

Voici les derniers chiffres de l'épidémie de coronavirus publiés hier soir par la préfecture de Vaucluse :