Coronavirus : le point sur la situation dans le Loiret ce dimanche

Au 20e jour de confinement en France, voici le point sur la situation dans le Loiret ce dimanche 5 avril. Etat des lieux, conseils pratiques et bons plans, retrouvez toutes les informations locales qui peuvent vous être utiles.

Le croisement du boulevard Rocheplatte et de l'avenue du Maréchal Foch à Orléans, vide en plein confinement

Dans son bilan quotidien de l'épidémie de Covid-19, l'Agence régionale de santé a annoncé hier soir 9 nouveaux décès, portant le bilan à 107 morts en milieu hospitalier dont 21 dans le Loiret. Depuis ce week-end, l'ARS dresse aussi un état des lieux provisoire concernant les établissements médico-sociaux (principalement les établissements pour personnes âgées dépendantes) : 51 décès de résidents ont été recensés dans notre région (dont 12 survenus après leur admission à l'hôpital, ce chiffre a été corrigé hier soir après une modification du diagnostic post-mortem pou deux personnes).

Les infos liées au Covid-19 ce dimanche dans le Loiret

9h30 : une idée pour s'occuper ce dimanche ? Le château de Chamerolles propose depuis hier une visite virtuelle, à 360° depuis son canapé, et en compagnie de Swany, une petite gargouille qui guide le visiteur de salle en salle, en quelques clics. Rendez-vous sur le site Internet du château. Chaque week-end, le Département du Loiret mettra ainsi en ligne une visite virtuelle de l'un des monuments dont il est propriétaire. Après Chamerolles, ce sera au tour du château de Gien, samedi prochain.

9h : les catholiques s'apprêtent à célébrer aujourd'hui le dimanche des Rameaux, marquant l'entrée dans la "semaine sainte" qui débouche sur la fête de Pâques. Cette année, confinement oblige, aucune procession n'est possible. Mais certains prêtres proposent une bénédiction des rameaux à distance, et via les réseaux sociaux. C'est le cas du père Xavier de Longcamp, à Fleury-les-Aubrais, qu'a joint France Bleu Orléans.

Toutes les infos pratiques dans le Loiret