Coronavirus : le point sur la situation dans le Loiret ce mardi

Dans son bilan quotidien de l'épidémie de COVID 19 l'Agence Régionale de Santé annonçait 14 nouveaux décès en Centre Val de Loire. Cela porte à 53 le nombre de victimes du coronavirus dans notre région. 11 personnes sont mortes dans le Loiret, 11 dans l'Indre, 17 en Eure-et-Loir, ce sont les trois départements qui ont le bilan le plus lourd.

Les infos de ce mardi liées au Covid-19 dans le Loiret

11h36 : La FDSEA, principal syndicat agricole dans le Loiret, met elle aussi en ligne une plateforme en ligne appelée "à manger près de chez moi". Elle est destinée aux producteurs et aux consommateurs, pour les mettre en relation. La carte est régionale, on y trouve en ligne les producteurs qui se sont inscrits et leurs modes de distribution (vente à la ferme, drive, ou marchés pour ceux qui existent encore).

11h25 : L'association orléanaise "Les mains tendues", qui continue ses maraudes auprès des sans-abris, pendant l'épidémie de coronavirus, vient de créer une plateforme numérique pour collecter des denrées auprès des particuliers, car les collectes à l'entrée des supermarchés sont impossibles.

9h : Les centres équestres, très nombreux en Centre Val de Loire (un peu plus de 500), souffrent de la crise du Covid 19 et des conséquences du confinement. Ils n'accueillent plus personne depuis plus de deux semaines, et n'ont donc aucune rentrée d'argent. Mais les charges continuent de peser, car il faut nourrir et entretenir les chevaux, le président du comité régional d'équitation lance un cri d'alarme.

7h47 : Invité de France Bleu ce mardi matin le Dr Thierry Prazuck, chef du service des maladies infectieuses estime qu'au 15ème jour de confinement maintenant, "on devrait commencer à en voir les effets. _Il est possible qu'il y ait une petite amélioration dans les prochains jours_, mais il faut encore attendre 48h pour le savoir. L'effet se verra sur les arrivées aux urgences". Son interview complète à retrouver ici

Toutes les infos pratiques dans le Loiret