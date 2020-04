Coronavirus : le point sur la situation dans le Loiret ce mercredi

Dans son bilan quotidien de l'épidémie de COVID 19 l'Agence Régionale de Santé annonçait sept nouveaux décès et dix-huit personnes placées en réanimation en Centre Val de Loire. Cela porte à 60 le nombre de victimes du coronavirus dans notre région. Treize personnes sont mortes dans le Loiret, treize dans l'Indre, dix-sept en Eure-et-Loir, ce sont les trois départements qui ont le bilan le plus lourd.

Les infos de ce mercredi liées au Covid-19 dans le Loiret

12h03 : "On reste à la maison ! qui l'a dit c'est Macron ! La faute au CORONA POISON. Sinon : " On va tous mourir "". C'est avec ces paroles que le petit Zyad, tout juste 6 ans et qui habite Mer, une commune du Loir-et-Cher, située entre Blois et Orléans, fait un carton sur les réseaux sociaux depuis quelques jours. En quelques heures seulement, la vidéo du petit garçon a enregistré quelque 50 000 vu sur Facebook et plusieurs milliers de partages. Retrouvez ci-dessous la vidéo.

11h40 : La direction du centre de rééducation et d'hébergement l'Hospitalet, à Montoire-sur-Loire (41), dans lequel résident des personnes handicapées originaires du Loiret, a lancé un appel aux dons de masques et de surblouses sur les réseaux sociaux. Les résidents placés en confinement depuis plusieurs semaines, ne peuvent en effet recevoir que la visite du personnel soignant, mais le manque de protections (masques, surblouses) remet en question ces visites quotidiennes. La directrice Angélique Brillard a donc lancé un appel aux dons auprès des entreprises et artisans. Possibilité de joindre le centre au 02 54 85 25 00.

11h18 : L'Union Syndicale Solidaires du Loiret a décidé de mettre en place un numéro vert, le 0 805 37 21 34, pour répondre aux questions des salarié.e.s sur leurs droits et leurs situations en période de confinement.

10h45 : Attention cette information est peut-être un poisson d'avril en ce mercredi 1er avril ; le Domaine national de Chambord a fait savoir dans un communiqué qu'un garde du domaine a observé mercredi 25 mars dans une des prairies du parc une licorne sylvestre. On pensait jusqu'alors que cette espèce d'équidé sauvage avait disparu depuis le Moyen-Age. L'animal, d'environ 120 kg et portant une corne en ivoire de 30 cm, a été baptisé Corona par les vétérinaires et services de l'OFB, en clin d’œil aux conditions particulières du confinement qui ont favorisé son apparition.

La licorne sylvestre a été observée pour la première fois mercredi 25 mars dans l'une des prairies du parc de Chambord.

10h00 : Comme les autres clubs professionnels de football, l'US Orléans est en chômage partiel à partir d'aujourd'hui, mercredi 1er avril, en raison de l'arrêt du championnat de France de Ligue 2 et de toutes ses activités. Les 75 salariés de l'USO, (les joueurs, le staff et l'ensemble des personnels) continuent donc à percevoir une rémunération à hauteur de 84% de leur salaire net habituel. Retrouvez l'intégralité de l'article ici.

7h47 : Invité de France Bleu ce mercredi matin Laurent Habert, le directeur général de l'agence régionale de santé en Centre-Val-de-Loire estime qu'au 16ème jour de confinement estime "qu'il est encore très difficile de comptabiliser les morts liés au coronavirus dans les Ehpads. Mais on sait avec certitude qu'il y a eu dans plusieurs maisons de retraite des décès liés au Covid-19 comme c'est le cas à Salbris ou encore à Châteauroux. Aujourd'hui nous suivons de très près cette situation." Son interview complète à retrouver ici

Toutes les infos pratiques dans le Loiret