Coronavirus : le point sur la situation dans le Loiret ce vendredi

Dans son bilan quotidien de l'épidémie de COVID-19 l'Agence Régionale de Santé annonçait huit nouveaux décès et vingts personnes placées en réanimation en Centre Val de Loire. Cela porte à 85 le nombre de victimes du coronavirus dans notre région. Retrouvez l'intégralité des données ici.

Les infos liées au Covid-19 ce vendredi dans le Loiret

11h49 : Dans la région Centre-Val-de-Loire les laboratoires de recherche et les plateaux techniques dédiés à la formation se sont aussi mobilisés pour aider les hôpitaux en fournissant du matériel (masques, gants, surblouses, etc.). Au total, ce sont 23 717 masques, 82 000 gants, 135 paires de lunettes, 100 visières, 1 694 blouses et sur-blouses et 19 330 sur-chaussures qui ont été recensés puis collectés pour les centres hospitaliers régionaux.

11h35 : Alors que les masques, surblouses, lunettes manquent dans les hôpitaux depuis le début de l'épidémie de coronavirus, les initiatives se multiplient pour pallier le manque. A Orléans, des entreprises telle qu'Industry Lab fabriquent artisanalement une centaine de masques chaque jour pour le personnel soignant.

Capture d'écran du post Facebook de la métropole d'Orléans. © Radio France - Alexandra Lagarde

11h12 : Sans surprise le préfet du Loiret a décidé de prolonger l'arrêté préfectoral interdisant l'accès aux quais de Loire jusqu'au 15 avril. Cet arrêté concerne St-Jean-de-Braye et Orléans. Retrouvez l'intégralité de l'article ici.

10h55 : Depuis le début de la crise sanitaire due au coronavirus, les étudiants liés au milieu de la santé se mobilisent. Dernièrement c'est l’École Universitaire de Kinésithérapie du Centre-Val de Loire qui a fait savoir que ses étudiants se mobilisent, eux aussi, pour apporter leur contribution aux structures de soins de la région. Les étudiants devraient intervenir dans les CHR d'Orléans et CHU de Tours, qui en ont fait la demande.

10h30 : Pour soulager les centres hospitaliers des régions Grand-Est et Ile-de-France, la région Centre-Val de Loire a accueilli des patients touchés par le Covid-19 dans les établissements de la région. Six patients du CHRU de Reims ont été accueillis au CHR d’Orléans le 27 mars, et cinq autres patients ont été accueillis le 1er avril au CHU de Tours. D’autres transferts sont attendus d’ici la fin du week-end.

7h47 : Invité de France Bleu ce mercredi matin, Philippe Noyau, Président de la chambre régionale d'agriculture du Centre-Val-de-Loire, estime que"les prochaines semaines vont être très difficiles pour la filière agricole et plus particulièrement les horticulteurs et les fromagers." Il espère qu'"après cette crise les consommateurs se tourneront plus vers des productions locales". Retrouvez son interview complète ici.

Toutes les infos pratiques dans le Loiret