Coronavirus : le point sur les mesures à Bordeaux Métropole

Bordeaux Métropole a annoncé des mesures actualisées ce vendredi dans différents secteurs de notre vie quotidienne.

Transports :

. Le service de transports en commun fonctionne à 50 % ce vendredi et sera porté à 30% à partir de samedi avec un objectif prioritaire : desservir les 28 communes de la Métropole et les zones hospitalières. Afin de sécuriser la montée dans les rames de tramway et bus : fin de la vente des titres de transports par les conducteurs de bus, sanctuarisation de la porte avant et désinfection des rames de tramway et des bus.

. Les services Bat3 et Bluecub sont à l’arrêt. Le service Mobibus, pour les personnes à mobilité réduite, reste actif et les service V3 et Citiz sont disponibles.

. Seuls les parcs-relais Buttinière, Villenave d'Ornon, Cantinole, Ravezie, Fontaine d'Arlac restent ouverts.

. Les agences commerciales TBM et des objets trouvés sont fermées au public.

. Le montant des abonnements TBM du mois de mars sera réduit de 40 %. Bordeaux Métropole réfléchit aux modalités de mise en œuvre de cette mesure.

. METPARK ouvre l’ensemble de ses parkings (à l’exception de celui de l’UGC Talence) et met à disposition 130 places gratuites pour le personnel soignant de la polyclinique Bordeaux Nord.

Entreprises/Chantiers :

. Tous les chantiers de voirie sont progressivement mis à l’arrêt après avoir été sécurisés.

. Les services territoriaux de Bordeaux Métropole sont chargés de surveiller la mise en sécurité de ces chantiers et de procéder aux interventions de voirie urgentes de type dégradation de la chaussée (nids de poule) ou bien éclairage (réparation des candélabres par exemple).

Rappels importants :

Déchets :

. Concernant la collecte. Bordeaux Métropole assure 90 % du service. Les jours de collecte ne sont pas modifiés, les usagers sont invités à sortir leurs bacs noirs et verts comme d’habitude. Si un passage de collecte n’est pas effectué, il sera fait le jour de collecte habituel suivant.

Obsèques :

. Le crématorium métropolitain situé à Mérignac fonctionne normalement mais n’accueille plus de cérémonie depuis lundi ; il poursuit néanmoins sa mission de service public. Les urnes sont remises uniquement aux opérateurs de pompes funèbres sur rendez-vous.

. Les parcs cimetière sont fermés au public de mais l’organisation des obsèques est maintenue. Des restrictions d’accès sont toutefois décidées : outre le convoi funéraire, seule la famille proche pourra être présente aux obsèques.