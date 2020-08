Coronavirus : le port du masque obligatoire dans les entreprises à partir du 1er septembre

À partir du 1er septembre, il sera obligatoire de porter le masque dans les entreprises, sauf dans les bureaux individuels. Les salariés devront désormais porter leur masque partout où l'on est susceptible de se croiser, a en effet annoncé la ministre du Travail Elisabeth Borne mardi lors d'une réunion avec les partenaires sociaux. Cela vaut ainsi pour les open spaces et les bureaux ouverts, explique franceinfo. La ministre du Travail s'est basée sur un avis du Haut conseil de la Santé publique en date du 14 août, portant sur la transmission du coronavirus par aérosol.

Le masque, devenant ainsi un équipement de protection individuel, n'est pas à la charge du salarié. Ce sera à la charge de l'employeur, jusqu'ici il s'agissait d'une recommandation. La ministre du Travail a également encouragé les employeurs à favoriser le télétravail.

Les indicateurs statistiques de contaminations sont repartis à la hausse et inquiètent autorités sanitaires et gouvernement, qui craignent une deuxième vague susceptible de faire tanguer de nouveau le système hospitalier et l'économie. Devant les obligations de porter le masque à l'extérieur prises dans certaines villes, comme Paris et Marseille, plusieurs médecins militaient pour qu'il devienne obligatoire dans les espaces clos que sont les entreprises.

Des risques des gouttelettes en suspension dans l'air

Les protocoles pour les lieux de travail "ne prennent pas suffisamment en compte" le risque de propagation du Covid-19 par aérosols (fines gouttelettes en suspension dans l'air expiré par les malades), déplorent une vingtaine de médecins dans une tribune publiée en ligne par Libération. Mardi, un collectif des professionnels de santé, C19, a saisi le Conseil d'Etat pour rendre le masque obligatoire dans tous les lieux clos, le domicile étant la seule exception à la règle.

Selon les derniers chiffres de Santé Publique France, 24% des "clusters", foyers de contamination, sont situés en entreprises (hors établissements médicaux).