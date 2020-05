Coronavirus : le port du masque obligatoire sur le marché de Saint-Valery-sur-Somme à partir de ce dimanche

Le maire de Saint-Valery-sur-Somme décide de rendre le port du masque obligatoire sur le marché à partir de ce dimanche. Stéphane Haussoulier sera l'invité de France Bleu Picardie ce vendredi à 8h10 pour expliquer pourquoi et faire le point sur la réouverture des plages.

Le port du masque sera obligatoire sur le marché de Saint-Valery-sur-Somme à partir de ce dimanche. Le maire, Stéphane Haussoulier vient de prendre un arrêté dans ce sens. Il explique que la distance minimale d'un mètre n'est plus systématiquement respectée or avec le week-end prolongé de l'Ascension, il s'attend à voir encore plus de monde que lors des marchés précédents. Les contrevenants s'exposent à 38 euros d'amende mais l'idée est avant tout de faire de la prévention.

Autre changement : le marché n'aura plus lieu quai Courbet comme d'habitude mais quai du Romerel pour avoir plus d'espace.