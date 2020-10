Coronavirus : le port du masque renforcé dans le Bas-Rhin

La préfète du Bas-Rhin renforce le port du masque dans le département. En plus de concerner les communes de plus de 10 000 habitants, il est maintenant obligatoire aux abords des marchés, des commerces et des établissements scolaires de l'ensemble du département.

La préfète du Bas-Rhin muscle son arrêté sur l'obligation du port du masque dans les communes bas-rhinoises de plus de 10 000 habitants. La règle s'étend maintenant sous certaines conditions à l'ensemble des communes du département pour réduire les risques de contamination lors des brassages de population.

Le masque est obligatoire sur les marchés et aux abords de plusieurs lieux publics. Dans un rayon de 50 mètres autour des établissements scolaires, des commerces, des lieux de cultes, des services publics et administrations, des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux. Sont concernés également les zones commerciales et les espaces d'attente de transports en commun.

Cette obligation ne s'adresse pas aux mineurs de moins de onze ans ainsi qu'aux personnes handicapées munies d'un certificat médical justifiant cette dérogation.