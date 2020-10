Coronavirus : le port du masque obligatoire dès 11 ans partout en Haute-Saône

La situation sanitaire se dégrade en Haute-Saône. À compter du vendredi 30 octobre 2020 minuit, le port du masque est obligatoire dès 11 ans sur tout le département et la consommation d'alcool est interdite sur la voie publique.

Face à la reprise épidémique, la préfète de Haute-Saône Fabienne Balussou annonce de nouvelles mesures. À compter du vendredi 30 octobre 2020 minuit, le port du masque est obligatoire dès 11 ans sur tout le département et la consommation d'alcool est interdite sur la voie publique. Des mesures en vigueur jusqu'au premier 1er décembre minuit, date à laquelle est supposé se terminer le confinement.

Le port du masque est obligatoire pour toutes les personnes de onze ans et plus sur la voie publique et dans les marchés sur l’ensemble de la Haute-Saône. Il est recommandé pour les enfants âgés de 6 à 11 ans.

Cela ne vaut pas pour les personnes handicapées munies d’un certificat médical, ni pour les personnes pratiquant une activité physique et sportive sur dérogation de déplacement.

Par ailleurs, la consommation d’alcool sur la voie publique est interdite. "Tenir ensemble," conclue la préfette dans son communiqué.

La situation sanitaire se dégrade en Haute-Saône

"En Haute-Saône, la situation sanitaire s’est très fortement dégradée en octobre passant d’un taux d’incidence de 21 pour 100 000 habitants le 1er octobre à 280 pour 100 000 habitants le 29 octobre," indique la préfecture.

Dans les hôpitaux du département, 48 personnes sont actuellement hospitalisées dont 4 en réanimation. Le nombre de décès s’élève à 88 personnes, soit onze nouveaux décès par rapport aux données du printemps.

En Bourgogne-Franche-Comté samedi 31 octobre 2020, le taux d’incidence est en hausse. Sur 100.000 habitants, 400 sont contaminés par le coronavirus.

La première amende en cas de non-respect du confinement ou du port du masque s'élève a 135 euros.