Coronavirus: le préfet de Haute-Garonne "en appelle au civisme" sur France Bleu Occitanie

Le préfet de Haute-Garonne était sur l'antenne de France Bleu Occitanie ce matin pour une émission spéciale, puisque la France vient de passer au stade 3 de l'épidémie de coronavirus. Etienne Guyot tient à rassurer ses concitoyens, mais aussi à leur faire prendre conscience de l'importance de la situation. Depuis minuit, tous les commerces "non-essentiels" comme les bars, les restaurants sont fermés pour freiner la propagation du coronavirus.

Il y a une prise de conscience réelle"

Le préfet est revenu sur toutes ces nouvelles mesures drastiques. "Il faut jouer le jeu" pour Etienne Guyot. "Il faut appliquer la règle quand aux restaurants, aux cafés parce que c'est trop important. Il faut aussi aller au plus vite et nous, services de l'état, sommes aussi là pour accompagner tous ceux qui le souhaitent".

Etienne Guyot, le préfet de Haute-Garonne. © Radio France - Alban Forlot

Des mesures pour les entreprises

Toutes ces fermetures forcées de commerce sont également très préjudiciables pour les entreprises, d'autant plus que ces mesures de restriction pourraient encore durer des semaines. Etienne Guyot l'assure, il a réuni tous les représentants des entreprises de Haute-Garonne cette semaine. Il les revoit aussi ce dimanche. Prise en charge du chômage partiel, report d'échéances et des charges d'exonération... Le gouvernement a déjà donné quelques pistes, et le préfet se dit prêt à faire "remonter au plus haut niveau toutes les questions des entreprises qui le souhaitent".

Un appel au calme

Enfin, le préfet de Haute-Garonne ne veut pas non plus céder à la psychose. Il a vu tourner des images "de rayons vides" dans plusieurs supermarchés. De ce côté-là, Etienne Guyot est clair: "il n'y a pas de pénurie, j'ai contacté la grande distribution. les magasins vont continuer d'être approvisionnés dans les jours et semaines à venir".