Coronavirus : bars et restaurants fermés à 22h00, le préfet de l'Eure serre la vis

Le préfet de l'Eure prend ce lundi cinq nouvelles mesures pour lutter contre la propagation du coronavirus. Parmi elles, la fermeture des bars et des restaurants à partir de 22h00. Elles entrent en vigueur dès ce mardi.

Le préfet de l'Eure, Jérôme Filippini a présenté, ce lundi, cinq nouvelles mesures pour lutter contre la propagation du coronavirus. Elles entrent en vigueur dès ce mardi 20 octobre. Première de ces mesures : les bars et restaurants fermeront désormais à 22h, et la vente d'alcool à emporter sera également interdite à compter de cette heure, "pour être équitable vis à vis des bars et des restaurants" souligne Jérôme Filippini ainsi que la consommation d'alcool sur la voie publique "pour éviter que ceux qui n'ont pas accès aux bars aillent dans la supérette du coin pour acheter de l'alcool" a ajouté le représentant de l'État.

La jauge des grands événements est par ailleurs réduite de 5.000 à 1.000 personnes, ce qui provoque notamment l'annulation de la fête de la pomme de Conches-en-Ouche prévue ce dimanche 25 octobre. Dans les équipements sportifs, l'accès aux vestiaires sera interdit, sauf pour le public scolaire. Enfin les services de l’état interdisent également les brocantes et les foires dans tout le département.

Éviter le couvre-feu

Les mesures prises par le préfet de l'Eure ont un objectif : éviter le couvre-feu dans l'Eure car "la situation n'est pas bonne dans notre département" indique le préfet. En une semaine, le département de l'Eure est passé d'un taux d'incidence du COVID-19 de 115 à 132 (pour 100.000 habitants) et d'un taux de positivité des tests de 12,9 à 13,5%, soit au dessus de la moyenne nationale.

Entre la Métropole de Rouen et l'Île-de-France en rouge écarlate, le préfet Jérôme Filippini veut éviter le couvre-feu dans l'Eure

Les nouvelles mesures sont applicables pour une durée de quatre semaines. Elles complètent les mesures déjà prises dans le département et les mesures valables dans toute la France dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire.