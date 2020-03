Coronavirus : "les consignes du confinement sont globalement respectées" pour le préfet de région

Les consignes de confinement général mises en place depuis mardi midi sont-elles bien suivies ? On a fait le point sur la situation ce jeudi matin avec le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, Bernard Schmeltz était l'invité de France Bleu ce jeudi matin.

Le confinement est-il bien respecté ?

Bernard Schmeltz : Nous avons eu plutôt le sentiment que les Côte-doriens respectent les consignes. Néanmoins, il y a eu comme ailleurs en France, quelques comportements inappropriés. Je n'ai que les chiffres de la police nationale, qui ont relevé une soixantaine de verbalisations opérées mercredi Mais il y a surtout eu des discours pédagogiques pour rappeler les réflexes et le sens de cette mesure.

Qu'est ce qui justifie les différents montants des amendes ?

Il faut retenir le montant de l'amende forfaitaire, celle qu'on peut payer sur place, qui est de 135 euros. Un montant prévu par le gouvernement, initialement de 38 euros mais porté depuis à 135 euros.

Quelles sont les infractions les plus constatées ?

On trouve l'absence d'attestations en grand nombre et plus grave des gens qui sortent pour d'autres motifs que ceux autorisés comme prendre l'air. Ou encore des gens qui se déplacent en groupe et ça ne peut pas être accepté.

Ça veut dire qu'aujourd'hui, prendre l'air n'est pas autorisé ?

Oui car on ne donne pas rendez-vous à des amis pour aller prendre l'air, il faut qu' y ait du bon sens et un peu de compréhension de nos concitoyens. Il s'agit d’empêcher la circulation virale et donc moins on sera dehors le mieux ce sera et le moins nombreux on sera, le mieux ce sera aussi.

Y a-t-il assez de forces de l'ordre pour ces contrôles ?

Les forces de l'ordre sont sur le terrain mais policiers comme gendarmes circulent sur tous les sites de telle façon qu'on couvre le plus de territoires. Mais je vous rassure ces forces de l'ordre sont bien présentes. assez logiquement on les trouve en priorité sur les lieux les plus fréquentés mais il faut aussi être en périphérie pour montrer que les contrôles s'effectuent partout, et cela de jour comme de nuit.

Certains syndicats de policiers réclament davantage de mesures pour faire ces contrôles en sécurité, que leur répondez vous ?

Le droit de retrait pas lieu d’être dans le cadre d'une épidémie. Ils doivent respecter les gestes barrières. C'est la bonne façon de protéger. Je voudrais rappeler que le port du masque chirurgical n'est recommandé sans absence de symptômes. Ce n'est pas la bonne réponse pour le public comme pour nos forces de l'ordre. Comme en période de grippe saisonnière la meilleure réponse ce sont ces gestes barrières. Le confinement ne vise pas à interdire le travail surtout dans les secteurs économiques vitaux et dans les services public comme la sécurité. La continuité des services publics doit être assurée.

Est-ce que la fermeture des bars et restaurants a été bien respectée depuis samedi ?

Pour l'instant le bilan est satisfaisant, je n'ai pas eu de remontées significatives.

Plusieurs questions pratiques reviennent, a-t-on le droit de sortir le verre ou ses poubelles ?

Oui ça fait partie des sorties de la vie quotidienne, donc on peut continuer à sortir le verre, c'est autorisé mais on y va seul et avec son attestation et on ne perd pas de temps.

A-t-on le droit d'aller à la pêche en ce moment ?

Non pour la pêche comme pour la chasse, ce n'est pas possible. Il faut reporter ces activités.