Coronavirus : le préfet de la Dordogne répond aux questions des auditeurs ce mardi

Les auditeurs de France Bleu Périgord peuvent poser toutes leurs questions en direct au préfet de la Dordogne sur le coronavirus et la situation sanitaire. Frédéric Périssat est l'invité de France Bleu Périgord ce mardi 30 mars, entre 7h45 et 8h30. Pour poser vos questions, il suffit d'appeler au 05.53.53.82.82 à partir de 7h45.

Le seuil d'alerte maximal dépassé en Dordogne

La Dordogne voit sa situation sanitaire se dégrader. Elle présente un taux d'incidence de 275. Le nombre de cas positifs pour 100.000 habitants est passé de 246 à 275 en 24 heures. Le taux d'incidence en Dordogne est le plus élevé de la région Nouvelle-Aquitaine. Actuellement 121 personnes sont hospitalisées à cause du coronavirus en Périgord, 15 d'entre elles sont soignées en réanimation.

Vers de nouvelles restrictions ?

Le préfet de la Dordogne envisage de prendre de nouvelles mesures pour limiter la propagation de l'épidémie. Il doit réunir en ce début de semaine les élus et les acteurs du monde économique et professionnel pour faire le point. A ce jour, la Dordogne ne fait pas partir des 19 départements en confinement partiel, il y a en Périgord le couvre-feu à 19 heures et la fermeture des deux centres commerciaux qui s'étendent sur plus de 20.000 m2.