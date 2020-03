Coronavirus : le préfet de la Loire interdit l'ouverture des commerces de 21h à 6h du matin

Après plusieurs constats de non-respect des mesures de confinement dans des bars du département (à Firminy et Saint-Chamond notamment), le préfet de la Loire serre un peu plus la vis. Il a annoncé lundi soir qu'un arrêté de fermeture temporaire de tous les commerces du département, y compris de vente à emporter, entre 21h00 et 6h00 du matin, allait entrer en vigueur à partir de mardi soir. "Seules les pharmacies de garde, les stations et les dépôts de carburants peuvent rester ouverts. La dérogation accordée aux stations services ne vaut que pour la seule vente de carburant", indique le préfet dans un communiqué.

"De nombreux rassemblements sont constatés aux abords des commerces, notamment la nuit", précise la préfecture de la Loire pour justifier cette mesure, en vigueur jusqu'au 31 mars.