Coronavirus : le préfet répond aux auditeurs de France Bleu Vaucluse

Bertrand Gaume, préfet de Vaucluse était dans les locaux de France Bleu Vaucluse, lundi 16 mars, pour répondre aux nombreuses questions des auditeurs aux côtés de Caroline Callens, délégué départementale de l'ARS. La plupart concerne la fermeture des établissements scolaires et de formation.

Les Établissements et Service d'Aide par le Travail (ESAT) sont-ils concernés par la fermeture des établissements scolaires et de formation ?

Bertrand Gaume : "Non, les ESAT ne sont concernés par l’arrêté du 14 mars qui interdit l'accueil d'usagers jusqu’au 15 avril. Ils peuvent donc continuer à accueillir des travailleurs en situation de handicap."



Que va-t-il se passer pour les élèves qui devaient effectuer une période de formation en milieu professionnel (PFMP) dans un établissement ne pouvant plus les recevoir alors même que cette PFMP est nécessaire dans le cadre de leur certification ?

Bertrand Gaume : " - Tous les stages sont suspendues jusqu'à nouvel ordre, pour les élèves en CAP et en Baccalauréat professionnel. Les élèves seront mis au courant de leurs modalités d'évaluation dès que possible.

- Pour les élèves en première année de CAP et ceux en première ou seconde année de baccalauréat professionnel, les semaines de stage non effectuées seront soit reportées à la fin d'année scolaire, soit reportées à l'année suivante.

- Pour les élèves en seconde année de CAP et ceux en terminale de baccalauréat professionnel, les stages devront être réalisé avant la fin de l'année scolaire si la situation sanitaire le permet."

Les sessions de formation dispensées par pôle emploi aux demandeurs d’emploi sont-elles reportées ?

Bertrand Gaume : "Oui. Les sessions de formation dispensées par Pôle Emploi sont suspendues pour une durée indéterminée."

Le préfet sera à nouveau à l'écoute des Vauclusiens et Vauclusiennes mercredi 18 mars sur les ondes de France Bleu Vaucluse. De 7h45 jusqu'à 8h30. À la radio (100.4 FM) ou en direct sur internet. Vous pouvez appeler le standard à partir de 7h45 au 04 90 14 04 04.