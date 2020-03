Coronavirus : le préfet de Vendée envisage des couvre-feux

Le préfet de Vendée consulte les maires du département sur l'opportunité de mettre en place des couvre-feux. En 24 heures, 159 personnes ont été verbalisées dans le département, pour non respect des mesures de confinement.

Faut-il instaurer des couvre-feux dans les communes de la Vendée pour freiner la propagation du covid-19 ? C'est la question que le Préfet du département pose aux différents maires. Face au non respect des mesures de confinement et devant les 159 verbalisations de ces dernières 24 heures, Benoît Brocart se demande s'il ne faut pas des règles plus dures.

Pourtant des mesures ont été prises ces derniers jours pour contraindre les Vendéens à rester chez eux : l'accès au littoral, aux forêts, aux rivières, aux plans d'eau, et aux structures d'activités sportives est interdit. Mais ça ne semble pas suffire puisque certains sortent de chez eux sans attestation. En France, plusieurs villes interdisent déjà les sorties à partir d'une certaine heure.