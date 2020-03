Coronavirus : le préfet du Cher autorise un couvre-feu dans le secteur de St-Amand-Montrond

Un couvre-feu sera instauré à partir de ce jeudi soir dans le Cher : de 20H00 à 7H00 du matin, les déplaceront seront interdits sur Orval, Colombiers, Drevant et St-Amand-Montrond, sauf si vous pouvez justifier que c'est dans le cadre de votre travail.

Le préfet du Cher a donné son feu vert à la demande des élus locaux. A commencer par le maire de St-Amand-Montrond, Thierry Vinçon : " Je n'aime pas ce mot couvre-feu car ça rappelle des mauvais souvenirs, mais nous sommes bel et bien en guerre, le chef de l'état l'a dit, en guerre contre un virus. La restriction des déplacements sur cette plage horaire permettra de rappeler l'importance de la limitation des déplacements car on a observé que des gens circulent alors qu'ils ne le devraient pas. On a même eu des cambriolages en fin de semaine dernière à St-Amand.. L'objectif est vraiment de limiter les déplacements et de contenir le développement de la pandémie. Le but est aussi de permettre une meilleure prise de conscience du respect du confinement chez des personnes qui ont un comportement un peu lâche. Certains pensent que ce n'est pas grave, et bien si ça l'est ! Evidemment, les bouchers les charcutiers, les personnes qui se lèvent tôt pour aller travailler sur les marchés ou ailleurs, ne sont pas concernées."