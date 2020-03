Coronavirus : le point sur l'épidémie en Centre Val-de-Loire et les annonces du préfet du Loiret, ce mardi

A 14 heures, le préfet du Loiret Pierre Pouëssel, aux côtés du directeur général de l'agence régionale de santé(ARS) Laurent Habert, tient une conférence de presse, au lendemain des annonces du président de la République, puis du ministre de l'Intérieur, sur le confinement en pleine épidémie de coronavirus.

Laurent Habert (ARS) explique que le nombre de cas avérés est de 90 actuellement en Centre Val-de-Loire, mais ce n'est pas le seul élément à prendre en compte : d'autres indicateurs montrent que la région va être concernée de manière importante notamment dans les deux départements limitrophes de Paris : Loiret et Eure-et-Loir. Par ailleurs, quatre patients sont en réanimation actuellement dans la région.

"Parmi les autres indicateurs à prendre en compte", explique le patron de l'ARS, il y a "les appels au SAMU qui augmentent de manière considérable et le fait que dans ces appels au SAMU, il y a de plus en plus d'appels correspondant à des sollicitations pour des suspicions".

Dans la région, il y a théoriquement 170 lits en réanimation mais cette capacité va être augmentée en réorganisant des lits et grâce à la coopération des établissements privés. Ce travail est en cours, selon l'ARS.

Laurent Habert indique qu'il y a cinq cas avérés de coronavirus, à ce jour, parmi les personnels du centre hospitalier régional d'Orléans. La livraison des masques se fera mercredi dans les pharmacies pour les professionnels de santé. Le principe de solidarité nationale implique de réorienter des patients vers d'autres régions, mais ce n'est pas le cas actuellement en Centre Val-de-Loire, pas de décision à ce stade. Laurent Habert rappelle que la consigne est : "rester chez soi le plus possible".

Le préfet prend la parole

Pierre Pouëssel s'exprime, pour commencer, sur le report du second tour des élections municipales : il n'aura pas lie le 22 mars, mais probablement d'ici fin juin. "Les conseils municipaux là où les maires ont été élus au premier tour se réuniront comme prévu vendredi ou samedi pour installer le maire mais ce sera à huis clos et avec des strictes conditions sanitaires"

Sévérité des policiers à partir de mercredi

Concernant le renforcement des mesures d'interdiction de déplacement (confinement), le préfet du Loiret explique que "la sévérité des policiers sur les contrôles sera plus importante à partir de mercredi. On passera de la musique de chambre à de la musique militaire" sur les déplacements hors du domicile.

150 000 policiers et gendarmes seront déployés dans le pays, selon le ministère de l'intérieur, pour faire respecter les mesures de confinement. Pas de chiffre précis sur le nombre d'agents affectés dans le Loiret, mais "on peut considérer que ça devient l'une de leurs missions essentielles", explique M. Pouëssel. Le dispositif Sentinelle (patrouilles de militaires) n'est pas affecté à cette tâche.

Rassemblements interdits dans le Loiret, sauf pour les enterrements (limités à 20)

Les rassemblements sont interdits, précise le préfet du Loiret, y compris dans les lieux de cultes, et "les mariages sont évidemment différés". Seule dérogation : les enterrements "restent possibles mais à 20 personnes maximum", indique Pierre Pouëssel. "Les visites aux parloirs de prison sont suspendues, la décision vient de tomber."

Et l'économie ?

"Il n'y a pas de directive d'arrêter les usines", précise-t-il, les déplacements pour se rendre au travail restent donc possibles, conformément aux annonces du chef de l'état lundi soir. Sur le coût de l'ensemble des mesures pour l'Etat et l'économie, le préfet répond que "ce n'est pas la question du jour".

Mieux vaut suspendre le footing"

Concernant les footings, "le footing, il faut le privilégier à côté de chez soi, mais mieux vaut le suspendre : on peut aussi faire du sport chez soi". Car la règle est claire : "quand on sort de chez soi, il faut un justificatif", poursuit le représentant de l'Etat dans le Loiret.

Le préfet précise : "tout ce qui touche à l'urgence doit être maintenu, y compris pour les artisans chauffagistes les plombiers, charpentiers... etc... mais à l'inverse, les chantiers non prioritaires doivent être suspendus." Par exemple, les gros chantiers du département, comme les constructions de collèges (exemple du future collège Jean Rostand, à Orléans, quartier de l'Argonne).

Nous sommes en guerre"

"Nous sommes en guerre" c'est ainsi que le Président de la République s'est adressé, lundi 16 mars, aux Français dans son discours. Le ton se voulait grave, les mesures prises tout autant. En effet, Emmanuel Macron a décidé de mettre en place à partir du 17 mars, à midi, des mesures de confinement plus drastiques.

Déplacements réduits au maximun

Concrètement, la décision du Président de la République signifie pour l'ensemble des Français, de réduire les contacts et les déplacements au strict minimum sur l’ensemble du territoire à partir du 17 mars, à midi. Et ce pour quinze jours minimum.

Seules les personnes possédant une attestation ont le droit de se déplacer (comme l'a rappelé Marc Fesneau, originaire du Loir-et-Cher, et ministre des Relations avec le Parlement au micro de France Bleu Orléans), à partir du 17 mars. Et pour des raisons bien définies :

Faire ses achats de première nécessité dans les commerces de proximité autorisés.

Se rendre auprès d’un professionnel de santé.

Se déplacer pour la garde de ses enfants et aider les personnes vulnérables.

Faire de l’exercice physique, à la condition d'être seul, et à proximité de son domicile

Se déplacer son domicile à son lieu de travail, quand le télétravail n’est pas possible.

Pour celles et ceux qui voudraient télécharger l'attestation, elle est disponible sur le site de la préfecture du Loiret et prochainement sur celui du gouvernement.

Contrôle des déplacements

Mais la mise en place d'un confinement plus drastique signifie également la mise en place d'un système de surveillance plus important. Et si le gouvernement a annoncé le déploiement de 100 000 policiers et gendarmes partout en France pour contrôler les déplacements, chaque département doit s'organiser.

Pierre Pouëssel, préfet du Loiret, doit expliquer plus en détails dans la journée comment ces mesures vont s'appliquer concrètement dans le département.

Le préfet a, par ailleurs, rappelé que l'objectif "n'est pas de sanctionner mais de faire preuve de responsabilité." Cependant, toute infraction à ces règles pourra être sanctionnée d'une amende allant de 35 à 135 euros, selon le préfet.