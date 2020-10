Coronavirus : le préfet du Nord Michel Lalande appelle à respecter strictement le couvre-feu

Depuis ce vendredi minuit le couvre-feu est en vigueur dans la métropole lilloise. Entre 21 heures et 6 heures, il n'est plus possible de sortir de chez soi sauf cas particulier. Une mesure que le préfet du Nord Michel Lalande veut voir respectée strictement. La police va multiplier les contrôles.