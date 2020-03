Coronavirus : le préfet du Var saisit la justice après l'arrêté du maire de Sanary-sur-Mer

Le tribunal administratif de Toulon se penche ce mercredi matin sur l'arrêté du maire de Sanary-sur-Mer, qui interdit les déplacements des habitants à plus de 10 mètres de leur domicile. C'est le préfet du Var qui a saisi la justice en signant un déféré et un référé liberté.

Le port et les rues de Sanary-sur-Mer (Var) désertés par les habitants

Cet arrêté continue de faire parler de lui ! Pour contrer l'épidémie de Covid-19, Ferdinand Bernhard, maire DVD de Sanary-sur-Mer (Var), a pris un arrêté interdisant aux habitants de s'éloigner de plus de 10 mètres de leur domicile. En vigueur depuis lundi, le texte va être examiné par la justice : audience ce mercredi matin à 11h devant le tribunal administratif de Toulon. Le préfet du Var a saisi le tribunal via un déféré et une référé-liberté.

Une décision d'une "intensité extrême"

Si Jean-Luc Videlaine, préfet du Var, "salue le fait que les maires et les polices municipales se préoccupent du respect du confinement", il a également indiqué à France Bleu Provence que la décision du maire de Sanary-sur-Mer était d'une "intensité extrême". De son côté le maire de Sanary, Ferdinand Bernard, se dit surpris de devoir s'expliquer devant la justice.

"Ma seule préoccupation est la santé de mes administrés" précise l'élu, qui a également pris il y a quelques jours un arrêté interdisant à ses administrés de n'acheter qu'une seule baguette à la boulangerie.