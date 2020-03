Coronavirus : le préfet prend un arrêté pour interdire l'accès aux bords de Loire à Orléans

Le décret préfectoral sera signé ce vendredi : l'accès aux bords de Loire sera totalement interdit d'accès du pont de l'Europe (à l'ouest) jusqu'à St-Jean-de-Braye (à l'est), en passant par Orléans. Ce sera le cas également de l'île Charlemagne. Motif : "trop de promeneurs ou joggeurs".

Trop de monde sur les quais de Loire ces derniers jours à Orléans, des promeneurs, badauds, joggeurs, "qui n'ont rien à y faire" en pleine période de confinement, selon la préfecture du Loiret. Conséquence : le préfet va publier un arrêté ce vendredi pour interdire totalement l'accès aux bords de Loire.

De St-Jean-de-Braye au pont de l'Europe

Cet arrêté interdira, sous peine d'amende, l'accès aux bords de Loire dans une partie de l'agglomération orléanaise. La délimitation exacte du périmètre interdit est en cours de finalisation, indique-t-on à la préfecture, mais les bords de Loire (rives nord et sud) seront grosso modo interdits du pont de l'Europe (à l'ouest, à la limite avec St-Jean-de-la-Ruelle et La Chapelle St-Mesmin) à une partie de St-Jean-de-Braye (à l'est). L'île Charlemagne sera également concernée à Saint-Jean-le-Blanc).

En vigueur jusqu'à la fin du mois de mars, au moins

Cet arrêté préfectoral, publié vendredi, sera en vigueur jusqu'à la fin du mois de mars, "pour commencer", indique la préfecture. "On verra ensuite s'il faudra le prolonger".

"On ne le fait pas de gaieté de cœur", indique Xavier Marotel, directeur de cabinet du préfet, "mais en réaction. Trop de personnes se promènent sur les bords de Loire depuis plusieurs jours, alors que la règle est "restez chez vous", des gens qui n'ont pas à sortir" en vertu des consignes de confinement mises en place mardi 17 mars partout en France.

Il ne faut pas se regrouper

L'objectif est aussi d'éviter de revoir ces images de quais de Loire pleins de monde, comme le week-end dernier à Orléans : "oui, il fait beau, oui c'est agréable de courir en bord de Loire ou se promener en famille, mais les gens doivent comprendre que les sorties d'agrément sont autorisées", poursuit le directeur de cabinet du préfet du Loiret. "Les gens doivent se croiser le moins possible et ne pas se regrouper".

Les sorties d'agrément interdites

"Seuls les déplacements pour aller travailler, faire ses courses alimentaires, se rendre chez le médecin, le pharmacien ou dans un service public indispensable, sont autorisés. Pour les autres, c'est le confinement qui s'applique. Il s'agit de protéger les gens contre eux-mêmes en quelque sorte, car on répète, le virus ne se déplace pas tout seul, ce sont les hommes et femmes qui le véhiculent".

La préfecture du Loiret précise que 141 PV pour non respect des règles d'autorisation de sortie ont été dressés en 24 heures (de mercredi 17h à jeudi 17h), principalement dans l'agglomération d'Orléans.