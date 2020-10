Coronavirus : le préfet prolonge les restrictions dans les Bouches-du-Rhône pour 15 jours

L'arrêté préfectoral qui plaçait Aix-en-Provence et Marseille en zone d'alerte maximale face à la crise du coronavirus a été prolongé de 15 jours ce dimanche soir. Les restaurants et les brasseries doivent respecter un protocole strict et les salles de sport restent fermées.

Sans grande surprise, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de prolonger l'arrêté qui prévoit des mesures strictes dans les restaurants et les brasseries d'Aix-en-Provence et de Marseille dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. L'arrêté est donc prolongé de 15 jours pour l'instant. Les salles de sport restent fermées, les bars et restaurants des autres communes des Bouches-du-Rhône doivent baisser le rideau à minuit et demi tous les soirs.

Dans les établissements autorisés à ouvrir à Aix-en-Provence et Marseille, un protocole sanitaire très strict a été acté : un cahier de rappel pour les clients, une distance de 1 mètre entre les tables et un nombre limité de personnes par table.