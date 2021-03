Coronavirus : le protocole sanitaire renforcé aux halles de Quimper

En raison du contexte sanitaire, le protocole sanitaire sera renforcé à partir de ce samedi aux halles Saint-François, à Quimper, dans le Finistère. Un comptage sera mis en place, et les entrées et sorties seront réorganisées.

Au lendemain du discours du Premier ministre Jean Castex, et en raison du contexte sanitaire, le protocole sanitaire sera renforcé à partir de ce samedi aux halles Saint-François à Quimper. Tous les samedis, un système de comptage sera mis en place. Compte tenu de la superficie du bâtiment et de la surface minimale à assurer, 8m² par visiteur, la jauge des clients est fixée à 240 personnes.

Accès limités

Par ailleurs, tous les samedis, les accès seront limités à une seule entrée, au croisement de la rue Astor et de la rue Saint-François, et une seule sortie, au croisement du quai du Steir et de la rue Amiral de la Grandière.

Le port du masque reste obligatoire ainsi que le respect des gestes barrières.