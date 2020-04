Coronavirus : le PSG lance une plateforme d'appel aux dons

Face à la crise liée au coronavirus, le Paris Saint-Germain poursuit son engagement pour apporter son soutien à ceux qui en ont le plus besoin. Après un premier don de 100 000 euros au Secours populaire et la mise en vente de maillots au profit de l'AP-HP, le club Rouge et Bleu lance une plateforme d'appel aux dons.

"En fonction du montant des dons récoltés le PSG pourra soutenir tout autre projet en lien avec la lutte contre l’épidémie de coronavirus, au travers de son Fonds de dotation", explique le Paris Saint-Germain, dans un communiqué. Chaque don compte et pourra notamment servir au soutien et réconfort des soignants franciliens.

Les fonds récoltés seront aussi utilisés par la Fondation pour financer des kits d’hygiène et une aide alimentaire pour plus de 5 000 personnes en difficulté en France et à protéger les équipes d’Action contre la faim en France et à l'international notamment en Afrique et au Moyen-Orient, afin qu’elles puissent continuer à agir et accompagner les populations en danger.