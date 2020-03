Coronavirus - le PSG met en vente des maillots collectors "Tous unis" au profit de l'AP-HP

Pour récupérer des fonds au profit de l'AP-HP, le PSG met en vente 1500 maillots collectors "Tous Unis". Cette vente, sur le site internet du club de football parisien, doit rapporter plus de 260.000 euros.

Le Paris Saint-Germain met en vente sur sa boutique en ligne, 1500 maillots au profit des hôpitaux de Paris. Chaque maillot, où on peut lire "Tous Unis", avec le badge du PSG et le logo de l'AP-HP, coûte 175 euros l'unité.

Tous les fonds "collectés seront reversés à l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris", précise le club qui veut aider les hôpitaux dans leur lutte contre le coronavirus.

La vente des 1 500 maillots devraient rapporter 262 500 euros.

"Face à la crise que nous traversons, le Paris Saint-Germain entend se montrer fortement mobilisé comme l'ensemble de ses partenaires et supporters. Nous ne pouvons qu'être sensibles et reconnaissants du travail formidable qu'accomplissent chaque jour les personnels soignants, avec courage et dévouement, pour faire face à l'urgence", a déclaré Nasser al-Khelaïfi, le président parisien.

Mardi, la fondation Paris Saint-Germain avait annoncé "un don de 100 000 euros au Secours Populaire Français pour faire face à la crise du coronavirus." Un don destiné particulièrement à des "actions pour les enfants, les SDF et les personnes âgées durement touchées" par l’épidémie.

