Avec la pandémie de Covid 19 les agents de sécurité qui travaillent pour la grande distribution sont doublement exposés. Il y a le risque sanitaire et les sautes d'humeur des citoyens peu compréhensifs. Interview avec un agent de sécurité, un représentant syndical et un dirigeant.

Coronavirus : entre risque sanitaire et risque d'accrochage, le quotidien des agents de sécurité

"Habituellement on est là pour éviter les vols, la sécurité incendie et garantir la sécurité du magasin et des salariés, depuis le début du confinement on nous demande de prendre des mesures sanitaires, notre rôle a évolué" explique Stéphane, agent de sécurité au Leclerc de Clisson.

Depuis le 17 mars, il veille donc à ce qu'il n'y ait pas trop de monde dans le magasin et s'assure du bon respect des mesures de distanciation. Il raconte :

Au début c'était le chaos parce que la peur de manquer a fait que les gens se sont précipités dans les magasins

Mais au 24ème jour de confinement, la situation a évolué dit Stéphane :

Maintenant les gens ont pris la mesure du confinement même si des fois il y a des abus, avec des personnes qui viennent en famille alors que normalement c'est une personne pas foyer

"Dans 95% des cas, ça se passe très bien" assure Stéphane. " "Il n'y a qu'un tout petit pourcentage qui insiste". "Et puis le passage des forces de l'ordre de façon aléatoire fait que les gens font attention aussi."

Avec le confinement, la tenue de Stéphane a évolué elle aussi, il porte des gants, un masque et une visière de protection, et il assure ne pas avoir d'appréhension particulière :

On connait les risques inhérents à notre métier, ils n'ont pas augmenté avec cette crise là. Mais je ne représente que moi

La position du syndicat FMPS

Tous les agents de sécurité ne sont pas logés à la même enseigne. Le syndicat FMPS (Fédération des Métiers de la prévention et de la Sécurité), par la voie de son responsable juridique pour la région ouest Eric Biro, compte :

Cinq à six droits de retrait d'agent de sécurité et une trentaine d'alertes chaque semaine pour rappeler ses obligations à l'employeur, et dans neuf cas sur dix c'est dans la grande distribution

Le syndicat rappelle que la France compte 160 000 agents de sécurité qui restent très exposés. Il dénonce "un manque de masques, de gels et de points d'eau pour pouvoir se laver les mains" :

On a plusieurs agents de sécurité qui ont attrapé le virus pendant leur travail et qui sont décédés. Y'en a eu à Amiens, y'en a eu à Paris.

La consigne du syndicat est simple :

Un agent qui n'a pas de protection, ne doit pas se rendre à son poste de travail"

Eric Biro souligne enfin que le métier d'agent de sécurité est "un métier stratégique (...) sans eux on serait exposé à des pillages et des révoltes."

La position du dirigeant de Securiteam

Alban Rayani dirige la société Securiteam qui emploie 300 agents de sécurité dans le grand ouest. Il travaille à 80% pour la grande distribution et brasse 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Il assure avoir anticipé la pénurie de masques :

On avait commandé bien en amont, on a pu équiper tous nos agents de masques. Mais aussi de visières anti-éclaboussures. Et 90% de nos agents ont des points d'eau à disposition"

Reste que "nos agents sont souvent pris à partie, avec des gens qui ne sont pas patients, qui n'ont pas envie d'attendre avant d'entrer dans les magasin, mais là où les gens sont les plus indisciplinés c'est pour la distanciation d'un mètre. Les gens pensent qu'ils sont immunisés mais non".

Dans le grand ouest les dérapages restent à la marge affirme Alna Rayani "Rien de plus, rien de moins que le quotidien, J'ai 300 agents et peut-être dix histoires par jour. Et des histoires d'énervement qui durent dix secondes."

Et les agents inquiets ?

On a quelques agents qui ont la peur au ventre, mais c'est à la marge"

Chez Securiteam ces agents inquiets présentent un arrêt de travail et restent chez eux.